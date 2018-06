Singapur

Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un hat sich am Vorabend des mit US-Präsident Donald Trump geplanten Gipfeltreffens ins Nachtleben Singapurs gestürzt. Fotos zeigen ihn dabei gut gelaunt.

Der Außenminister des Stadtstaats, Vivian Balakrishnan, berichtete, Kim habe am Montagabend den botanischen Garten Flower Dome at Gardens by the Bay besucht. Er postete auf Facebook ein Foto, das Kim dort zeigte. Auf Twitter veröffentlichte Balakrishnan sogar ein Selfie, das ihn mit dem nordkoreanischen Machthaber zeigte.

Südkoreanische Medien berichteten, der Machthaber sei von seiner Schwester Kim Yo Jong und mehreren Spitzenfunktionären begleitet worden. Nach Informationen der Tageszeitung „Straits Times“ stand auch ein Abstecher zur Hafenpromenade auf dem Programm. Weitere Details über Kims Ausflug wurden zunächst nicht bekannt. Den Tag hatte Kim zurückgezogen im Hotel verbracht.

Der Gipfel mit Trump soll am Dienstag um 9 Uhr Ortszeit (3 Uhr MESZ) beginnen.

Von RND