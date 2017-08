Kim lobt Militär für Einsatzplan gegen Guam

Pjöngjang. Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un hat von den USA ein sofortiges Ende der „arroganten Provokationen“ und „einseitigen Forderungen“ gefordert.

Bei einem Besuch des Hauptquartiers der Raketentruppen unterstrich er am Montag die Bereitschaft zu einem Angriff auf das US-Territorium Guam, wie die nordkoreanische Agentur KCNA berichtete. Demnach ließ er sich dabei auch über militärische Pläne für einen Einsatz rund um das US-Außengebiet Guam informiert und lobte die Pläne seines Militärs als „dicht und vorsichtig“.

Kim Jong Un fordert „ordentliche Option“ seitens der USA

Die USA spürten bereits „den Strick um den Hals“ durch ihren eigenen „rücksichtslosen militärischen „Lärm“, so Kim. Die Amerikaner sollten angesichts der angespannten Lage auf der koreanischen Halbinsel „mögliche Gewinne oder Verluste mit klarem Kopf abwägen“.

Um einen Krieg auf der koreanischen Halbinsel zu verhindern, sollten die Amerikaner als ersten Schritt eine „ordentliche Option“ unterbreiten und darauf Taten folgen lassen, sagte Kim. Schließlich hätten die USA ein gewaltiges nukleares Arsenal rund um Korea aufgestellt.

Die nordkoreanischen Streitkräfte hatten in der vergangenen Woche erklärt, Pläne für einen möglichen Einsatz in der Nähe des US-Außengebiets Guam im Pazifik auszuarbeiten. Unter anderem sollten dabei vier ballistische Raketen eingesetzt werden, hieß es. Anschließend sollte die Ausarbeitung an Kim weitergereicht werden.

Mattis: „Könnte sehr schnell in einen Krieg eskalieren“

US-Verteidigungsminister James Mattis hatte am Montag (Ortszeit) gesagt, dass ein nordkoreanischer Raketenangriff auf US-Gebiet Krieg bedeuten würde. „Wenn sie auf die Vereinigten Staaten feuern, könnte das sehr schnell in einen Krieg eskalieren. Ja, es wird Krieg genannt, wenn sie auf uns schießen.“

Kurz darauf präzisierte Mattis seine Worte nochmals: „Wenn sie auf die Vereinigten Staaten schießen, nehme ich an, dass sie die Vereinigten Staaten treffen. Wenn sie das tun, geht es los.“ Er benutzte dabei den englischen Ausdruck „it’s game on“.

Falls die Vereinigten Staaten eine Rakete entdeckten, die auf amerikanischen Boden zusteuere, würden die USA diese „beseitigen“, so Mattis. Auf die Frage, was geschehe, wenn Radarsysteme eine Rakete entdeckten, die auf die Gewässer rund um Guam zusteuere, sagte er, dann werde die Angelegenheit vor US-Präsident Donald Trump gebracht, der über eine Reaktion entscheide.

Zum Umgang mit Nordkorea, falls das Land weitere Raketentests vornehmen sollte, wollte sich Mattis nicht eindeutig äußern. Er brauche angesichts dessen eine gewisse Mehrdeutigkeit, sagte er, um zu verhindern, dass Nordkorea die genauen US-Pläne kenne.

Von dpa/ap/RND/zys