Koblenz. Rund 5000 Demonstranten haben in Koblenz friedlich gegen ein Treffen bekannter europäischer Rechtspopulisten protestiert. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) forderte auf einer Kundgebung zu Widerspruch gegen rechte Thesen auf: „Es ist Zeit, dass keiner mehr zu Hause bleibt“, rief Dreyer den Demonstranten am Sonnabend zu. Die Menschen sollten aufstehen für ein freiheitliches und friedfertiges Europa und widersprechen, wenn an Stammtischen oder anderswo rechtspopulistisch argumentiert werde.

Petry wirft Bundesregierung Gehirnwäsche vor

Die AfD-Vorsitzende Frauke Petry warf auf dem Kongress der rechten Parteien aus dem EU-Parlament der Bundesregierung und den EU-Behörden vorgeworfen, die Bürger einer „Gehirnwäsche“ zu unterziehen. Auch durch diese Art der Manipulation seien die Freiheit des Individuums und die kulturellen Errungenschaften der europäischen Staaten bedroht, sagte Petry. Technokraten und „Sozial-Ingenieure“ würden behaupten, es sei ewiggestrig und unmodern, an seinen Sitten und Traditionen festzuhalten, „zumindest wenn man ein weißer Europäer ist“, sagte die Parteichefin unter dem Jubel der rund 1000 Anwesenden. Sie forderte eine „geistig-moralische Wende“.

Ihr Ehemann, der Nordrhein-westfälische AfD-Vorsitzende Marcus Pretzell, hatte das Treffen gemeinsam mit der Fraktion „Europa der Nationen und der Freiheit“ (ENF) im Europaparlament organisiert. Unter anderen waren die Chefin des französischen Front National, Marine LePen sowie der niederländische Rechtspopulist Geert Wilders nach Koblenz gekommen. Vor dem Saal demonstrierten Gegner der Rechtspopulisten, darunter auch einige Spitzenpolitiker der Bundestagsparteien.

„Koblenz bleibt bunt“

Die Demonstration unter dem Motto „Koblenz bleibt bunt“ richtete sich gegen einen Kongress der ENF-Fraktion des Europaparlaments mit rund 1000 Teilnehmern in der Rhein-Mosel-Halle. Die Polizei zählte am Ende bei Temperaturen um den Gefrierpunkt rund 5000 Teilnehmer bei der Gegendemonstration – fünfmal mehr als erwartet. Bunte Fahnen und Ballons wehten über der Menge. Vor der Kongress-Halle sangen die Teilnehmer den deutschen Text der Europahymne „Ode an die Freude“ zu Musik von Mitgliedern der Rheinischen Philharmonie.

Gabriel von Gegendemonstranten bedrängt

Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn sagte, er wende sich gegen ein „braunes Europa“. „Wir stehen hier für ein buntes, für ein offenes und für ein soziales Europa des 21. Jahrhunderts.“ Minderheiten seien in einer Gesellschaft eine Bereicherung und keine Last. Der Koblenzer Oberbürgermeister Joachim Hofmann-Göttig (SPD) sagte mit Blick auf die Kongress-Teilnehmer: „Wir sind Koblenz, nicht die Gäste in der Rhein-Mosel-Halle.“ Die Grünen-Vorsitzende Simone Peter sagte, weder Koblenz, noch Deutschland, noch Europa werde den Rechtspopulisten überlassen.

Der SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel sagte am Rande der Demonstration, es gehe darum, das zu bewahren, was die vorherigen Generationen aufgebaut hätten. Gabriel wurde zwischendurch von mehreren linksgerichteten Demonstranten bedrängt, so dass die Polizei dazwischen gehen musste. Es sei aber zu keiner Gewaltanwendung gekommen, sagte ein Polizeisprecher. Ansonsten sei die Demonstration bis zum frühen Nachmittag störungsfrei verlaufen.

Von RND/dpa