Berlin

Vieles wird teurer, gerade in den großen Städten steigen die Lebenshaltungskosten regelmäßig. Dennoch verhält sich der Staat gegenüber den Studenten, die Unterstützung brauchen, noch immer wie ein knorriger Vater, der – wenn ihm gerade danach ist – über eine Taschengelderhöhung nachdenkt. Diesmal soll es einen ordentlichen Aufschlag geben. Das ist gut. Aber das bringt eben noch immer keine Verlässlichkeit.

Die Bundesregierung muss sich endlich durchringen, für die Erhöhung des Bafög ein automatisiertes Verfahren zu finden – mindestens aber einen regelmäßigen Zeitpunkt festzuschreiben, zu dem anhand von nachvollziehbaren Kriterien über die Erhöhung entschieden wird. Alles andere führt im schlimmsten Fall dazu, dass das Bafög mal wieder über Jahre stagniert. Im politischen Alltagsgeschäft spricht leider immer viel dafür, sich mit teuren Verbesserungen Zeit zu lassen.

Bildungsgerechtigkeit braucht mehr Priorität

Die Tatsache, dass es in der Vergangenheit schon mal bis zu sieben Jahre gedauert hat, das Bafög an die Realität anzupassen, ist ein deutliches Zeichen: Das Thema Bildungsgerechtigkeit hat in Deutschland noch lange nicht die Priorität, die es braucht. Das Land kann es sich im demografischen Wandel nicht leisten, junge Menschen zurückzulassen.

Mit der Bafög-Erhöhung handelt die Bundesregierung endlich. Die Politik hat sich in Bewegung gesetzt, weil es kaum noch anders geht. Das Deutsche Studentenwerk hat festgestellt, dass es eben nicht nur Hürden für die einkommensschwächsten Familien gibt, sondern ein „Untere-Mittelschicht-Problem“. Das gilt umso mehr, weil Wohnen vielerorts immer teurer wird. Auch hier zeigt sich: Die große Koalition springt zu kurz. Es braucht eben nicht nur mehr Geld für die Studenten. Der Bund muss massiv in den Bau von preiswerten Wohnungen für Studenten investieren.

Von Tobias Peter