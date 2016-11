London. Ist das der Exit vom Brexit? Das britische Parlament darf darüber abstimmen, wann die Regierung in London die offiziellen Verhandlungen mit Brüssel über einen Austritt aus der EU beginnt. Das entschied das zuständige Gericht (High Court) in London am Donnerstag. In dem Urteil des High Court heißt es, allein das Parlament hat die Macht, den Brexit auszulösen, indem es Brüssel von der Absicht des Vereinigten Königreiches unterrichtet, die EU zu verlassen.“

Dieses Urteil, das allerdings noch vor dem Obersten Gerichtshof angefochten werden kann, ist ein herber Rückschlag für Premierministerin Theresa May und ihren Zeitplan, den Brexit-Prozess einzuläuten. Die Richter bezogen sich in ihrem Urteil darauf, dass „die fundamentalste aller Regelungen der Verfassung diejenige ist, die bestimmt, dass das Parlament unabhängig“. Die regierung habe nicht die Macht, über einen Rückzug Großbritanniens aus der EU zu entscheiden.

Von RND/dk