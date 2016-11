Berlin. Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann sprach sich am Mittwoch klar für eine erneute Kandidatur Merkels aus. „Das fände ich sehr gut“, sagte der Grünen-Politiker in der ARD-Sendung „Maischberger“. Die Kanzlerin sei derzeit „sehr wichtig in der europäischen Krise“, lobte Kretschmann.

Kretschmann kennt niemanden, der es besser machen könnte

„Den Kurs, den sie fährt, der ist richtig.“ Er kenne auch niemanden, „der diesen Job besser machen könnte als sie“. Merkel selbst hat sich bislang noch nicht zu einer Kandidatur bei der Wahl 2017 erklärt.

Von afp/RND