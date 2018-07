Berlin

Der Vorstoß von Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) zur Bündelung der europäischen Kräfte im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen (UN) stößt auf Kritik. Den Grünen geht Maas’ im Interview mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland angekündigte Initiative für eine gesamteuropäische Stimme im wichtigsten Gremium der UN nicht weit genug. Die CDU hingegen hält sie für unrealistisch.

So hat der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen Maas’ Pläne für einen ständigen europäischen Sitz im UN-Sicherheitsrat als wenig aussichtsreich zurückgewiesen. „Die Diskussion ist ja schon weiter als der seit Jahren erfolglos gemachte Vorschlag eines europäischen Sitzes. Er wird leider auch durch Wiederholung nicht realistischer“, sagte der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Maas strebt einen ständigen Sitz an

Maas hatte in einem Interview mit dem RND angekündigt, Deutschland werde seine zweijährige Mitgliedschaft im wichtigsten Gremium der Vereinten Nationen ab Anfang 2019 auch dafür nutzen, für einen ständigen europäischen Sitz einzutreten. „Wir werden unseren Sitz im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen europäisch interpretieren“, sagte Maas. „Wir wollen zeigen, dass wir es ernst meinen mit dem gemeinsamen europäischen Sitz. Denn das bleibt das Ziel“, betonte der SPD-Politiker.

Röttgen schlägt dagegen eine Europäisierung der Sitze nicht-ständiger EU-Mitglieder vor: „Diejenigen europäischen Länder, die wie Belgien und Deutschland in den Jahren 2019/20 nichtständige Mitglieder im UN-Sicherheitsrat sind, sollen dann als europäische Vertreter fungieren“, sagte der CDU-Politiker. „Sie sollen also nicht nationale Interessenvertreter zuerst sein, sondern europäische Positionen und Kompromisse herbeiführen und diese dann vertreten.“ Dieser Ansatz, den vor wenigen Wochen auch Kanzlerin Angela Merkel ins Gespräch gebracht hatte, sei „zukunftsweisend und machbar“, so Röttgen. Er mahnte allerdings zu einer engen Abstimmung mit den zwei europäischen ständigen Mitgliedern des Sicherheitsrates. „Natürlich muss auch hier die Abstimmung und möglichst Übereinstimmung mit Frankreich und Großbritannien gesucht werden. Das wäre ein echter Fortschritt, der erreichbar ist“, sagte Röttgen.

Die Grünen hingegen werfen Maas Mutlosigkeit vor. „Es ist keine Zeit mehr für blumige Ankündigungen, sondern Zeit zum Handeln“, sagte die Europaexpertin der Grünen im Bundestag, Franziska Brantner, dem RND. „Deutschland muss jetzt ernsthaft europäisch handeln. Das von Maas angekündigte ,europäische Interpretieren‘ des Sitzes reicht da nicht“, kritisierte die Grünen-Politikerin.

Brantner forderte eine Bindung Deutschlands an EU-Beschlüsse. „Echtes europäisches Handeln wäre ein wirklich europäischer Sitz, in dem Deutschland nur so abstimmt, wie die EU sich entschieden hat“, sagte Brantner. „Das wäre ein konsequenter und kluger Schritt angesichts Trump und Brexit, zu dem der Bundesregierung aber offensichtlich der Mut fehlt.“

Nach dem Brexit hat nur noch ein EU-Staat Veto-Recht

Anfang Juni beschloss die UN-Vollversammlung die Aufnahme Deutschlands unter die fünf nicht-ständigen Mitglieder des Sicherheitsrats. Ebenfalls aufgenommen wurden Belgien, Südafrika, die Dominikanische Republik und Indonesien. Im Gegensatz zu den fünf ständigen Mitgliedern USA, Russland, China, Frankreich und Großbritannien besitzen die nicht-ständigen Mitglieder kein Veto-Recht. Zuletzt saß Deutschland 2011 und 2012 im Sicherheitsrat und sorgte für Aufruhr mit seiner Enthaltung in der Abstimmung über den Kriegseinsatz in Libyen. Nach einem Ausscheiden Großbritanniens aus der EU wird die Union mit Frankreich nur noch über ein ständiges Mitglied im UN-Sicherheitsrat verfügen.

Von Marina Kormbaki / RND