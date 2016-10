Berlin. In Deutschland sind nach Einschätzung der Bundesregierung derzeit vier Gruppen des vor allem aus den USA bekannten rassistischen Geheimbundes Ku-Klux-Klan aktiv.

Dies geht aus einer Antwort auf eine Kleine Anfrage der Linkspartei hervor, über die die „Süddeutsche Zeitung“ (Dienstag) berichtet

Bundesregierung spricht von „Randphänomen“

Demnach war der Klan zuletzt im Mai Thema im Gemeinsamen Extremismus- und Terrorabwehrzentrum von Bund und Ländern. Dabei sei es um eine mögliche Kreuzverbrennung, dem Zeigen der Hakenkreuzfahne und das Singen verfassungsfeindlicher Lieder gegangen.

Die Bundesregierung hält den Geheimbund angesichts einer wahrscheinlichen „sehr geringen Mitgliederzahlen“ für ein Randphänomen.

Die Linke gibt sich damit nicht zufrieden: Die geringe Mitgliederzahl dürfe nicht über die Gefahr hinwegtäuschen, die von solchen Organisationen ausgehe, zitiert das Blatt die Linken-Politikerin Monika Renner. Der Rassismus des Klan spiele innerhalb der rechten Szene eine wichtige Rolle.

Mehr als 60 Straftaten mit Bezug zum Klan

Laut „Süddeutsche Zeitung“ gab es in den vergangen Jahrzehnten in Deutschland Morde und Mordversuche, in in Zusammenhang mit dem Ku-Klux-Klan in Verbindung stehen sollen. Seit 2001 sollen Ermittlungsbehörden nach Auskunft der Regierung bei 68 Straftaten Bezüge zum Klan gesehen haben.

Von dpa/RND/zys