London. Der britische Oppositionsführer und Labour-Chef Jeremy Corbyn fordert freien Zugang Großbritanniens zum Europäischen Binnenmarkt – trotz geplanten EU-Austritts. „Wir stellen nicht das Referendum in Frage“, sagte Corbyn in einem Interview der britischen Sonntagszeitung „Sunday Mirror“. „Wir fordern Zugang zum Europäischen Markt für die britische Industrie.“

Die Briten hatten sich am 23. Juni in einer Volksabstimmung für einen EU-Austritt ihres Landes (Brexit) entschieden. Premierministerin Theresa May hatte zuletzt den Eindruck erweckt, sie wolle notfalls die Zugehörigkeit zum Binnenmarkt aufgeben, um den Zuzug von Arbeitnehmern aus der EU beschränken zu können. Festlegen lassen will sie sich aber nicht.

May wirbt in Indien für Freihandelsabkommen

„Die Karten auf den Tisch legen“, sei „nicht im nationalen Interesse“, sagte May kurz vor ihrer Abreise nach Indien. Sie will dort mit einer Wirtschaftsdelegation für ein Freihandelsabkommen Großbritanniens mit seiner ehemaligen Kolonie werben.

Ein britisches Gericht hatte am Donnerstag entschieden, dass die Regierung den Austritt aus der EU nicht ohne Zustimmung des Parlaments einleiten darf. Theoretisch kann die Opposition zusammen mit Abweichlern aus der Regierungsfraktion damit den Austritt blockieren. Die Regierung hat angekündigt, das Urteil anzufechten.

Von RND/dpa