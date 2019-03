Saarbrücken/Berlin

Oskar Lafontaine ist immer noch kämpferisch. Vor allem wenn er auf bestimmte Themen zu sprechen kommt, wird der 75-Jährige energisch: „Wer für soziale Gerechtigkeit, die Erhaltung des Friedens und der Umwelt eintritt, kann nicht plötzlich aufhören, sich für diese Ziele einzusetzen“, sagt der Saarländer. Deswegen habe er am 11. März 1999 auch nicht anders gekonnt: bei seinem spektakulären Rücktritt als SPD-Vorsitzender und Bundesfinanzminister, bei seinem Verzicht auf das Bundestagsmandat.

Die rot-grüne Koalition im Bund war damals erst wenige Monate im Amt. Lafontaine lag mit Bundeskanzler Gerhard Schröder ( SPD) im Streit über einen bevorstehenden Einsatz von Nato-Truppen in Jugoslawien und über die Sozial- und Wirtschaftspolitik. „Es war eine längerfristig sich anbahnende Entscheidung, die ich dann getroffen habe, als der Bundeskanzler in der "Bild"-Zeitung verlauten ließ, er könne meine an der Schaffung von Arbeitsplätzen und an einer gerechteren Verteilung orientierte Wirtschaftspolitik nicht mehr mittragen.“

Lesen Sie auch: 20 Jahre Rot-Grün – Ein

Disput zwischen Schröder und Fischer

Es folgte ein politisches Beben in Bonn

Ein politisches Beben in Bonn war damals die Folge, Nach- und Nebenwirkungen hat die Entscheidung noch heute. Zwei Jahrzehnte später treibt das Datum ihn immer noch um. „Es war sicherlich die Entscheidung in meinem politischen Leben, die mich am stärksten belastet hat“, sagt Lafontaine, seit 2009 Vorsitzender der Landtagsfraktion der Linken im saarländischen Landtag - und das mit Abstand prominenteste Gesicht seiner Partei an der Saar.

Der damalige SPD-Kanzlerkandidat Gerhard Schröder (r.) und Parteivorsitzender Oskar Lafontaine in der Rheinaue in Bonn Quelle: Tim Brakemeier/dpa

„Ich habe mir oft die Frage gestellt, ob der Rücktritt vom Parteivorsitz und die Niederlegung des Bundestagsmandats richtig waren“, sagt er. „Aber das sind letztendlich Fragen, die nicht mehr weiterführen, denn die Entscheidungen wurden ja getroffen.“ Auch darüber, ob der Austritt aus der SPD 2005 richtig gewesen sei, habe er später oft nachgegrübelt. Und über die Frage, ob er Möglichkeiten gehabt hätte, die Partei auf einen linkeren Kurs zu bringen.

Zweifel am Rücktritt als Finanzminister kamen nie auf

Am Rücktritt als Bundesfinanzminister habe er aber nie gezweifelt. „Denn innerhalb der Regierung konnte ich nicht mehr bleiben, da die Kriegsbeteiligung und die Übernahme der Wirtschaftspolitik der Arbeitgeberverbände nichts mehr mit der Politik zu tun hatte, für die die SPD 1998 gewählt wurde.“ 2005 wechselte Lafontaine von der SPD zur „Wahlalternative Arbeit & soziale Gerechtigkeit“ ( WASG), von 2007 bis 2010 war er Parteivorsitzender der neu gegründeten Partei Die Linke. Dann zog er sich aus gesundheitlichen Gründen aus der Bundespolitik zurück.

Der Physiker, den viele im Saarland nur „ Oskar“ nennen, ist in vierter Ehe mit der Vorsitzenden der Linksfraktion im Bundestag, Sahra Wagenknecht (49), verheiratet. Sie wohnen in Merzig nahe an der deutsch-französischen Grenze. Lafontaine berichtet, er fahre mit Wagenknecht zur Entspannung gerne lange Strecken mit dem Fahrrad.

Große Kritik an Lafontaine nach dem Bruch

Nach dem Bruch vom 11. März 1999 ist Lafontaine in Teilen der SPD zur Unperson geworden. An Kritik mangelte es nicht. Parteienforscher Uwe Jun von der Universität Trier sagt, mit dem Rücktritt Lafontaines sei „der gesamte linke Flügel der SPD paralysiert“ worden. Die Gefolgsleute Schröders hätten sich daher viel einfacher durchsetzen können: „ Lafontaine hat der Partei damit sicherlich keinen Gefallen getan, Schröder kampflos das Feld zu überlassen.“ Er habe der SPD noch weniger einen Gefallen getan, als er die WASG und die Linkspartei unterstützt habe.

Schulter an Schulter am 19.01.1998: Der damalige SPD-Bundestagsfraktionsvorsitzende Rudolf Scharping, der niedersächsische Ministerpräsident Gerhard Schröder und der saarländische Ministerpräsident und SPD-Vorsitzende Oskar Lafontaine Quelle: Martin Athenstädt/dpa

Das sieht Lafontaine anders: „Ich wollte immer eine soziale Mehrheit im Deutschen Bundestag.“ Auch die linke Sammlungsbewegung „Aufstehen“, die er vor gut einem halben Jahr mitgegründet hat, steht in diesem Zusammenhang. Er habe sich immer bemüht, die „mit der Agenda 2010 und der Kriegsbeteiligung eingeleitete Fehlentwicklung wieder zu korrigieren“. Dieser Versuch habe aber kaum Erfolg gehabt. „Ich wollte immer eine starke linke Volkspartei.“

Abrücken der SPD von Schröders „Agenda 2010“

Politikwissenschaftler Jun meint, das jüngste Abrücken der SPD von Schröders „Agenda 2010“ bedeute nicht, dass die SPD-Vorsitzende Andrea Nahles nun auf die Linkspartei zugehe. Es handele sich vielmehr um eine „strategische Maßnahme“, um erstmal die SPD-Linke mehr einzubinden. Eine linke Wiedervereinigung sei unwahrscheinlich: „Dazu müsste die Linkspartei eine einheitliche Positionierung einnehmen, die ich im Moment aber nicht sehe.“

Mit Schröder, sagt Lafontaine, habe er seit März 1999 keinen Kontakt mehr gehabt. „Es gab kein Gespräch nach meinem Rücktritt.“ Die Entscheidung für den Rückzug sei bei ihm mit einer „tiefen Enttäuschung“ verbunden gewesen. Aber: „Das Leben in der Politik ist eine Achterbahn, rauf und runter.“

Mehr zum Thema

Kommentar zum neuen Sozialstaats-Konzept: Hartz IV – Die große Koalition macht ihre Hausaufgaben nicht

Union und SPD: Warum Berlin die große Kollision fürchtet – oder erhofft

Der RND-Check: Das hat uns Hartz IV gebracht – eine Bilanz

Von RND/dpa