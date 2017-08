Leser diskutieren mit Martin Schulz in Berlin

Berlin. Populisten haben weltweit Hochkonjunktur. Sie beleidigen ihre Gegner auf Twitter. Sie verbreiten in sozialen Netzwerken alternative Fakten. Sie verzerren öffentliche Debatten bis zur Unkenntlichkeit. Das schreckt viele Menschen ab und schafft ein Klima, in denen demokratische Debatten oft kaum noch möglich sind. Sie fühlen sich bestätigt in ihrer Einschätzung, Politik sei ein schmutziges Geschäft. Andere wenden sich ab, weil sie glauben, „die da oben“ machten doch sowieso, was sie wollen.

Doch Demokratie lebt von einer lebendigen, demokratischen Gesprächskultur. Leidenschaftliche politische Debatten sind das Lebenselixier der Demokratie. Deshalb startet das RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) in Zusammenarbeit mit 28 Tageszeitungen im Wahljahr 2017 einen Beitrag zur Diskussionskultur, an dem Leserinnen und Leser aktiv teilhaben können.

Den Auftakt der Bundesleserkonferenz übernimmt SPD-Kandidat Martin Schulz am 7. August und stellt sich Fragen zu unterschiedlichen Themengebieten. Zum Beispiel: Wie wird der soziale Wohnungsbau gestaltet angesichts der zunehmenden Bevölkerung in den Städten? Wie könnte man die geringen Renten der Frauen erhöhen? Was würden Sie als Bundeskanzler tun, um Staaten wie Polen und Ungarn zu mehr Mithilfe in der Flüchtlingspolitik zu zwingen? Wie stehen Sie zu Plänen für ein bedingungsloses Grundeinkommen?

Die Veranstaltung wird ab 16.30 Uhr live auf den Websites aller teilnehmenden Zeitungen übertragen.

Von RND