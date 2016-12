Essen. Der CDU-Parteitag in Essen hat begonnen. Bundeskanzlerin Angela Merkel will sich an diesem Dienstag zum neunten Mal zur CDU-Vorsitzenden wählen lassen. Sie steht seit fast 17 Jahren an der Spitze ihrer Partei und will sie 2017 auch zum vierten Mal in den Bundestagswahlkampf führen.

Zum Auftakt des Parteitages äußert sich Merkel zur anstehenden Bundestagswahl - und zur Flüchtlingspolitik. Die Kanzlerin versichert, dass sich die Lage von 2015 mit einem Ansturm von Flüchtlingen an Deutschlands Grenzen nicht wiederholen wird. „Eine Situation wie die des Sommers 2015 kann, soll und darf sich nicht wiederholen“, sagt Merkel. "Das war und ist unser und mein erklärtes politisches Ziel."

Von dpa/afp/RND/wer