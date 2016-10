St. Louis. Donald Trump steht unter enormem Druck. Im zweiten TV-Duell gegen Hillary Clinton muss der Milliardär unbedingt punkten. Die erste Fernsehdebatte hatte er klar verloren. Und am Freitag veröffentlichte die „Washington Post“ ein Video, in dem sich Trump vulgär über Frauen äußert. Die Aufnahme hat zu Aufruhr in seiner eigenen Partei geführt. Und jetzt, in St. Louis im Bundesstaat Missouri, wird sich zeigen, wie die Wähler reagieren. Werden sie Trump live im Fernsehen grillen?

Das TV-Duell ist dieses Mal ein sogenanntes Town Hall Meeting. Die Kandidaten müssen auf Fragen antworten, die ihnen Bürger direkt stellen können. Moderiert wird die Veranstaltung am Sonntagabend vom CNN-Journalisten Anderson Cooper. Durch die Zeitverschiebung beginnt die Debatte am frühen Montagmorgen um 3:00 Uhr unserer Zeit.

Von RND/Daniel Killy