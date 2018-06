Istanbul

Schicksalstag in der Türkei: Mit den Wahlen wird die Einführung eines Präsidialsystems abgeschlossen. Der neue Präsident wird Staats- und Regierungschef und mit weitreichenden Vollmachten ausgestattet. Das Amt des Ministerpräsidenten wird abgeschafft. Die Verfassungsreform ist das wichtigste politische Projekt von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan. Die Opposition warnt vor einer „Ein-Mann-Herrschaft“ Erdogans. Die neuesten Entwicklungen im Liveblog.

Für Erdogan geht es ums Ganze

7.30: Für Präsident Recep Tayyip Erdogan geht es bei der Wahl am kommenden Sonntag ums Ganze: Er greift nach der ganzen Macht oder verliert alles, was er sich mit viel Arbeit aufgebaut hat. Seine Anhänger verehren ihn mit geradezu religiöser Inbrunst, sehen in ihm einen neuen Kalifen und Propheten. Demokrat oder Despot? Hoffnungsträger oder Totengräber der Türkei? Kein Politiker hat die Menschen so polarisiert, das Land so tief gespalten wie Erdogan.

Die Wahllokale sind geöffnet

7.00: Die Wahllokale in der Türkei sind geöffnet. Bis 17 Uhr (Ortszeit/16 Uhr MESZ) haben 60 Millionen Türken die Möglichkeit, ihre Stimme abzugeben. Mit fortschreitender Auszählung werden danach Teilergebnisse veröffentlicht. Mit belastbaren Ergebnissen wird noch am späten Sonntagabend gerechnet.

