Straßburg

Nach dem schweren Terroranschlag von Straßburg ist der mutmaßlich islamistische Attentäter auf der Flucht und hält ganz Frankreich in Atem. Mit einem Großaufgebot von über 600 Beamten in und um die elsässische Metropole und an der nahe gelegenen Grenze zu Deutschland versuchte die Polizei den bei einem Schusswechsel verletzten Angreifer Chérif C. zu fassen.

Die französische Polizei hat inzwischen ein Fahndungsfoto des Attentäters samt Täterbeschreibung veröffentlicht. Auch süddeutsche Bundespolizei-Stationen, das Bundeskriminalamt und die Schweizer Bundespolizei verbreiteten am Mittwochabend auf Twitter den Aufruf der Police National. Die Polizei sucht Zeugen.

Anschlag in Straßburg: Das Wichtigste in Kürze • Am Dienstagabend sind in der Straßburger Innenstadt Schüsse gefallen • Dabei wurden drei Menschen getötet und 13 weitere verletzt • Die Behörden gehen von einem terroristischen Anschlag aus • Der Tatverdächtige ist weiterhin auf der Flucht • Die Regierung hat in der Nacht die höchste Sicherheitswarnstufe ausgerufen • Die Polizei fahndet mit einem Foto nach dem mutmaßlich islamistischen Attentäter Chérif Chekatt



Die aktuellen Entwicklungen im Liveblog:



+++ 7.17 Uhr: Verstärkte Grenzkontrollen gehen weiter +++

Die Kontrollen an den Grenzübergängen von Deutschland nach Frankreich gehen weiter. Wie eine Sprecherin der Bundespolizei am Donnerstagmorgen sagte, sei die Polizei in Baden-Württemberg landesweit im Einsatz. Besonderes streng werde weiter am Grenzübergang Kehl-Straßburg kontrolliert. Mit Beginn des Berufsverkehrs sei mit längeren Verzögerungen zu rechnen.

Neben dem Straßenverkehr werde auch der öffentliche Nahverkehr überprüft. „Wir kontrollieren alle grenzübergreifenden Zugverbindungen und den Tramverkehr“, sagte die Sprecherin. Zwischen Straßburg und Kehl wird auch verstärkt die Fußgänger- und Radfahrerbrücke Passerelle des Deux Rives kontrolliert.

+++ 7.10 Uhr: Chekatt erhielt Anruf aus Deutschland +++

Unmittelbar vor der Tat soll der Tatverdächtige laut RBB-Inforadio aus Deutschland angerufen worden. Er habe den Anruf jedoch nicht angenommen. Unklar sei, wer ihn angerufen habe und warum. Dieser Frage gehen deutsche Ermittler nun intensiv nach, wie der Sender weiter berichtete.

+++ 06.10 Uhr Französische Regierung verstärkt Anti-Terror-Truppe +++

Die französische Regierung hat die Soldaten im Anti-Terror-Einsatz verstärkt. In den kommenden Tagen sollen sich rund 1300 weitere Soldaten der sogenannten Operation Sentinelle anschließen, wie Premierminister Édouard Philippe am Mittwochabend ankündigte. Dabei handelt es sich um eine Einsatztruppe, die nach dem islamistischen Anschlag auf das Satiremagazin „ Charlie Hebdo“ im Januar 2015 ihre Arbeit aufnahm. Für sie sind einige tausend Soldaten in Frankreich im Einsatz.

+++ Mittwoch, 20.00 Uhr: Polizei fahndet mit Foto nach Attentäter von Straßburg +++

Die französische Polizei veröffentlicht ein Fahndungsfoto des Attentäters samt Täterbeschreibung. Auch süddeutsche Bundespolizei-Stationen, das Bundeskriminalamt und die Schweizer Bundespolizei verbreiteten am Mittwochabend auf Twitter den Aufruf der Police National. Die Polizei sucht Zeugen.

In dem Aufruf heißt es: „Der Mann ist gefährlich, bitte nicht selbst eingreifen“. Der Gesuchte sei 29 Jahre alt, 1,80 Meter groß, habe kurze Haare, sei vielleicht Bartträger und habe eine Narbe auf der Stirn.

Die Bundespolizei Baden-Württemberg twitterte am Abend: „Unsere Einsatzmaßnahmen nach der Attacke in # Straßburg werden auch über die Nacht andauern.“ Die Schweizer Bundespolizei schrieb per Twitter, die nördliche Grenze werde stärker kontrolliert.

Von RND/dpa/mkr/jw