Paris. Am Sonntagmorgen öffneten die Wahllokale in Paris und andernorts in Frankreich. In der Stichwahl trifft die Rechtspopulistin Marine Le Pen auf den pro-europäischen Mitte-Links-Kandidaten Emmanuel Macron. Um 19 Uhr schließen die Wahllokale. In Großstädten kann man noch bis 20 Uhr abstimmen. Mit dem schließen der letzten Wahllokale werden erste Hochrechnungen aus Frankreich erwartet. Belgische Medien veröffentlichen traditionell schon früher die ersten Prognosen.

Ein Sieg der EU-Gegnerin Le Pen würde die Europäische Union schwer erschüttern. Sie will nach einem möglichen Wahlsieg über den Austritt aus der EU abstimmen lassen.

Macron geht allerdings als klarer Favorit in die Stichwahl.

Vor dem Hintergrund der Terrorgefahr sind mehr als 50.000 Polizisten im Einsatz.

Von RND/fw/are/dk