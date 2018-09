Chemnitz

In Chemnitz sind die Demonstrationen am Samstag nach Angaben der Polizei weitestgehend friedlich verlaufen. Erneut zogen Tausende Menschen zu Demonstrationen und Kundgebungen durch die Stadt. Die Polizei ging von rund 8000 Teilnehmern aus. Ein breites Bündnis aus rund 70 Vereinen, Organisationen und Parteien hatte zu Demonstrationen unter dem Motto „Herz statt Hetze“ aufgerufen.

Am Nachmittag demonstrierten die rechtspopulistische Bürgerbewegung Pro Chemnitz, die AfD und das ausländerfeindliche Bündnis Pegida Seite an Seite. Die Versammlungen wurden am Abend aufgelöst, viele Teilnehmer traten im Anschluss die Heimreise an.

Das Wichtigste Kürze:

– Rechte Kundgebungen und Demonstrationen beendet

– Gegenprotest unter dem Motto „Herz statt Hetze“

– Polizei-Panne bei Demo am Montag

Die aktuellen Entwicklungen im Liveticker:

Von RND/lvz