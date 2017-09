+++Liveticker: Das TV-Duell zwischen Merkel und Schulz

Berlin. Heute Abend ist es so weit: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz treten im großen TV-Duell von ARD, Sat.1, RTL und ZDF gegeneinander an. Verfolgen Sie den Schlagabtausch der Spitzenkandidaten in unserem Liveticker.

Der ehemalige Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, Torsten Albig (SPD) und Hamburgs ehemaliger Erster Bürgermeister, Ole von Beust (CDU), kommentieren die Veranstaltung live für Sie.

Mit dem Debat-O-Meter können Sie in Echtzeit über das TV-Duell abstimmen. Wie das funktioniert, lesen Sie hier.

Von RND