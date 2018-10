Junge Union im Südwesten fordert Merkels Rücktritt als Kanzlerin

Grüne siegen in Großstädten - AfD profitiert von CDU-Schwäche

Die Grünen erobern die Großstädte, und CDU und SPD bleiben trotz zweistelliger Verluste in Osthessen und Nordhessen führend. Die AfD wiederum ist besonders stark in Osthessen, der Region Main-Kinzig und der Wetterau. Das sind die zentralen Ergebnisse einer am Montag in Wiesbaden vom Statistischen Landesamts vorgelegten Wahlanalyse.



Zu den Hochburgen der Grünen (landesweit 19,8 Prozent) zählen Frankfurt, Darmstadt, Kassel, Wiesbaden und Offenbach mit Anteilen bei den Zweitstimmen von teils über 30 Prozent. In Frankfurt II konnte die weitgehend unbekannte Volkswirtin Miriam Dahlke für die Grünen der CDU den Sitz abnehmen. In Kassel II holte die Studentin Vanessa Gronemann das Direktmandat. Die beiden siegreichen Frauen sind noch keine 30 Jahre alt.