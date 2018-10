Drei Pressestimmen zur Landtagswahl in Hessen



„Badische Neueste Nachrichten“ (Karlsruhe): Keinen Anlass für eine Krise der Demokratie

Abseits der parteipolitischen Aufgeregtheiten bietet die Hessenwahl viel Grund zur Beruhigung. Es gibt keinen Anlass, aus der neuen Farbigkeit des hessischen Landtags eine Krise der Demokratie oder eine Instabilität der bundesrepublikanischen Ordnung ablesen zu wollen. Zieht man die vergleichsweise moderaten Stimmen für die Linken und die AfD ab, so gibt es auch in Hessen ein übermächtiges bürgerliches Lager. So wie sich die Gesellschaft aufgespalten hat, so wie sich die Deutschen in immer mehr ganz unterschiedlichen Lebensentwürfen wiederfinden, genau so zeigen sich nun auch die Landtage. Sechs Parteien in Hessen, das ist ein Spiegel der Gesellschaft. Sie ist bunt. Aber sie gruppiert sich eng um die Mitte.



„Rhein-Zeitung“ (Koblenz): Hessen macht vor, was im Bund möglich gewesen wäre Unumstrittener Sieger sind die Grünen: Ihr Höhenflug hält weiter an, getragen von einer Welle der Sympathie für junge, frische, unverbrauchte, medial und optisch überzeugende Gute-Laune-Köpfe, denen dieser trockene Endlos-Sommer als für jeden fühlbarer Fingerzeig des Klimawandels einen grandiosen goldenen Herbst beschert. Anders als in Bayern aber dürfen die hessischen Grünen ihren Erfolg sehr selbstbewusst ernten - in einer erneuten Koalition mit einer kollabierenden CDU, der die FDP mit dem Sauerstoffgerät zur Hilfe eilen könnte - und sollte! Hessen macht damit vor, was im Bund möglich gewesen wäre. Und immer noch ist, wenn Merkel und Nahles das einsehen - und beide ihre Konsequenzen ziehen.



„Münchner Merkur“: SPD und Union stehen vor rauchenden Trümmern

Die Schlacht um Hessen ist geschlagen. Und wieder sind es SPD und Union, die vor den rauchenden Trümmern ihrer Volkspartei-Existenz stehen. Ein Drittel ihrer Wähler - weg. Wie in Bayern. Mit dem feinen Unterschied, dass vor zwei Wochen noch heimliche Schadenfreude über das Unglück der CSU aufblitzte, wo jetzt nur noch Entsetzen herrscht. Wen genau die hessischen Wähler gestern aus ihren Ämtern fegten - Nahles, Merkel, die Groko oder am Ende gar niemanden? - wird das Land wohl erst in Wochen wissen, wenn in Wiesbaden die Koalition gebildet und in Berlin die gewetzten Messer wieder weggesteckt sind. Verantwortung zu übernehmen ist zurzeit ja nicht sehr in Mode. Vor allem in der Machtmaschine CDU wurden schon gestern Abend alle Hebel in Richtung routiniertes Weiterregieren gestellt.