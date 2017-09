+++Liveticker: Merkel und Schulz versprechen Steuerentlastungen

Berlin. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz treten im großen TV-Duell von ARD, Sat.1, RTL und ZDF gegeneinander an. In 95 Minuten wollen die beiden die noch unentschlossenen Wähler überzeugen. Schwerpunkt der Debatte sind die Themen Migration und Integration. Uneinig sind sich Merkel und Schulz beim Thema Türkei: Sollte Schulz Kanzler werden, will er die EU-Austrittsverhandlungen mit der Türkei abbrechen. Merkel bleibt bei wirtschaftlichen Sanktionen.

Innenpolitisch geht es vor allem um die soziale Gerechtigkeit. Verfolgen Sie den Schlagabtausch der Spitzenkandidaten in unserem Liveticker.

Der ehemalige Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, Torsten Albig (SPD) und Hamburgs ehemaliger Erster Bürgermeister, Ole von Beust (CDU), kommentieren die Veranstaltung live für Sie.

Mit dem Debat-O-Meter können Sie in Echtzeit über das TV-Duell abstimmen.

