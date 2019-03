Der Tod Hallers hatte schon im Vorfeld für Aufregung gesorgt: Bei einem Spiel des Regionalligisten Chemnitzer FC hatten Fans mit Choreographie, Pyrotechnik und Sprechchören an den Verstorbenen erinnert. Auch auf der Anzeigentafel des Stadions soll eine Trauerbotschaft gezeigt worden sein. Zudem hielt CFC-Spieler Daniel Frahn nach seinem Tor in der 53. Minute ein T-Shirt mit der Aufschrift „Support your local hools“ in die Höhe.