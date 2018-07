Deutschland / Welt Präsidenten-Besuch - London: „Trump-Baby“-Zeppelin darf bei Demo fliegen Demonstranten dürfen bei einem geplanten Besuch von Donald Trump in Großbritannien einen Zeppelin in Form einer Karikatur des US-Präsidenten über London fliegen lassen.

Erster Blick auf das TrumpBabyZeppelin, das eine Gruppe namens TrumpBabySitters anlässlich des Besuchs des US-Präsidenten am 13. Juli in London aus Protest gegen dessen Politik steigen lassen will. Quelle: Andrew Aitchison/TrumpBabysitters