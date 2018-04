London wirft Moskau Blockade-Haltung vor

Den Haag. Großbritannien hat Russland vorgeworfen, die Ermittlungen zum mutmaßlichen Giftgasangriff in Syrien zu blockieren. „Seit 2016 will Russland jede OPCW-Ermittlung zu Vorwürfen gegen das syrische Regime wegen des Einsatzes von Chemiewaffen untergraben“, sagte der britische Botschafter Peter Wilson bei einer Sondersitzung des Exekutivrates der Organisation für ein Verbot der Chemiewaffen (OPCW) am Montag in Den Haag. Ermittler der OPCW befinden sich zur Zeit in Syrien und gehen den Vorwürfen nach.

'Since 2016, Russia has sought to undermine every OPCW investigation into allegations of Regime chemical weapons use.' @PeterWilson to #OPCW ECM 58 — UK Delegation OPCW (@UK_OPCW) April 16, 2018

Die OPCW-Sitzung mit Diplomaten aus 41 Ländern ist das erste internationale Treffen nach dem Raketenangriff führender Westmächte auf Ziele in Syrien. Damit habe der weitere Einsatz von Chemiewaffen verhindert werden sollen, teilte der britische Diplomat auf Twitter mit. „Das syrische Regime hat eine entsetzliche Vorgeschichte, wenn es um den Einsatz von Chemiewaffen gegen das eigene Volk geht.“

Die Sondersitzung des Exekutivrates ist nicht öffentlich.

Von dpa/RND