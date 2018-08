Berlin

Maas habe im Laufe dieser Woche mit seiner kanadischen Amtskollegin Chrystia Freeland telefoniert, erfuhr das RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) am Freitag aus Kreisen des Auswärtigen Amts. Zudem habe in den vergangenen Tagen auch ein Telefonat zwischen Maas und dem Außenminister Saudi-Arabiens, Adel Al-Jubeir, stattgefunden.

Derweil ist auch die EU in dem Fall aktiv geworden. Nach Informationen des RND hat der EU-Missionschef am Mittwoch in Riad beim saudi-arabischen Außenminister eine Protestnote eingelegt. Die Aktion erfolgte unter deutscher Beteiligung. Die Europäer versicherten dem Vernehmen nach, in Menschenrechtsfragen weiterhin den Dialog mit der saudischen Seite suchen zu wollen.

Auslöser den Streit beider Länder war ein Tweet der kanadischen Außenministerin Chrystia Freeland. Darin hieß es, Kanada sei ernsthaft besorgt wegen neuer Festnahmen von Aktivistinnen für die Zivilgesellschaft und Frauenrechte in Saudi-Arabien.

Maas betonte zuletzt immer wieder das enge Bündnis mit Kanada. Nach Informationen des RND wird Außenministerin Freeland zur diesjährigen Botschafterkonferenz des Auswärtigen Amtes am 27. August nach Berlin reisen und dort eine Rede halten.

Von RND/Marina Kormbaki