Maas schlägt in Jerusalem neues Kapitel auf

Jerusalem. Sein Satz eilt ihm voraus. Noch bevor Außenminister Heiko Maas zum Antrittsbesuch in Israel eintrifft, haben sich dort die Worte herumgesprochen, die Maas vor knapp zwei Wochen in seiner Antrittsrede als Außenminister gewählt hatte. „Ich bin wegen Auschwitz in die Politik gegangen“, hatte Maas vor den Mitarbeitern des Auswärtigen Amtes gesagt. Dafür dankte ihm Israels Premier Benjamin Netanjahu am Montagnachmittag.

„Ihre Worte sind bewegend und inspirierend“, sagte Netanjahu an Maas gewandt und hieß ihn als „Freund“ willkommen. Maas wiederum streifte die vielen Konflikte in der Region und erwiderte: „Der Platz Deutschlands wird bei all diesen Fragen immer an der Seite Israels sein.“

Es sind unverhofft freundliche Töne im arg strapazierten deutsch-israelischen Verhältnis. Die Zeichen stehen auf Entspannung.

Iran-Abkommen und Siedlungspolitik sorgen für Spannungen

Zuvor war Maas mit dem Palästinenserpräsidenten Mahmud Abbas in Ramallah zusammengetroffen. Ihm sicherte Maas Hilfe bei der Verbesserung der humanitären Situation in den palästinensischen Flüchtlingslagern zu. In Richtung Washington forderte er, „dass von dort keine Türen zugeschlagen werden“.

Heiko Maas trifft Mahmud Abbas, den Präsident der Palästinensischen Autonomiebehörde, in Ramallah. Quelle: dpa

Als Mittler für eine Zweistaatenlösung fallen die USA aus Sicht der Palästinenser aus, seitdem US-Präsident Donald Trump die Anerkennung Jerusalems als Israels Hauptstadt verkündet hat. Umso größer dürfte nun der Argwohn sein, mit dem man Ramallah die deutsch-israelische Annäherung verfolgt.

Zuletzt waren die deutsch-israelischen Beziehungen sehr angespannt. Israel lehnt wie US-Präsident Donald Trump das von Deutschland maßgeblich mitverhandelte Atom-Abkommen mit dem Iran in seiner jetzigen Form ab, während Berlin daran festhalten will. Zudem sah die Bundesregierung in der offensiven Siedlungspolitik der israelischen Regierung im besetzten Westjordanland bisher ein erhebliches Hindernis auf dem Weg zu einer Zweistaatenlösung.

Aus diesem Grund sagte die Kanzlerin im Februar 2017 die deutsch-israelischen Regierungskonsultationen ab. Kurz darauf kam es zum Eklat, als sich der damalige Außenminister Sigmar Gabriel bei seinem Antrittsbesuch mit Regierungskritikern traf. Netanjahu sagte ein Treffen mit Gabriel kurzfristig ab.

Maas verzichtet auf Kritik

Doch aller Zwist scheint jetzt wie weggefegt. Mit Maas kommt ein ausnehmend freundlicher, versöhnlicher Ton in die deutsch-israelischen Beziehungen. Der SPD-Minister verzichtete auf Treffen mit Regierungskritikern sowie auf Kritik an Israels Siedlungspolitik. Im Zentrum seines zweitägigen Besuchs stand die Erinnerung an die von Deutschen an Juden begangenen Verbrechen. Maas besuchte die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem, wo er Deutschlands Verantwortung für Israels Sicherheit hervorhob. In Jerusalem traf er Überlebende der NS-Vernichtungspolitik.

Ich war heute in @yadvashem. Was man dort sieht, geht einem durch Mark und Bein. Deutschland trägt die Verantwortung für das grausamste Verbrechen der Menschheitsgeschichte. Die Erinnerung daran darf niemals enden. pic.twitter.com/NB3ioBQ4Oo — Heiko Maas (@HeikoMaas) March 25, 2018

Im Gespräch mit den rund 20 Männern und Frauen erläuterte Maas den viel zitierten Satz aus seiner Antrittsrede, wonach er wegen Auschwitz in die Politik gegangen sei. Er habe gehofft, so Maas, dass er in seiner Familie Menschen fände, die sich Hitler entgegengestellt hätten. „Ich habe nach einem Widerstandskämpfer in meiner Familie gesucht, aber ich habe keinen gefunden. Das waren alles nur Mitläufer.“ Der Weg in die Politik sei sein Beitrag dazu, dass sich solch ein Verbrechen nicht wiederhole, so Maas.

Von Marina Kormbaki