Hans-Georg Maaßen steht tagelang in der Kritik der breiten Öffentlichkeit, äußert sich in mehreren Fällen unglücklich – und wird am Ende vom Chef des Verfassungsschutzes zum Staatssekretär im Innenministerium befördert. Inklusive Gehaltserhöhung. Das Netz hat dafür oft nur noch Sarkasmus übrig.