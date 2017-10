Macron pöbelt gegen Arbeitslose

Paris. Bei einem Besuch in einer Berufsschule in Egletons in Zentralfrankreich hatte Macron am Mittwoch gesagt, „einige Leute sollten, statt alles zu vermasseln, besser schauen, ob sie irgendwelche Jobs bekommen können“. Er bezog sich auf Arbeiter, die sich Sorgen wegen des Arbeitsplatzabbaus in einer nahegelegenen Fabrik machen und eine Demonstration am Rande von Macrons Besuch organisiert hatten.

Macron verwendete eine vulgäre Ausdrucksweise, was ungewöhnlich für ihn ist. Viele Politiker aus dem rechten und linken Lager äußerten sich am Donnerstag verärgert über den Kommentar. Sie betrachteten ihn als respektlos gegenüber den Arbeitslosen.

Macrons Beliebtheitswert ist zurückgegangen, während seine Regierung damit angefangen hat, Arbeitsreformen umzusetzen. Er wird immer häufiger als „Präsident der Reichen“ kritisiert.

