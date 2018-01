Macron warnt Türkei vor „Invasion“

Paris. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat die Türkei im Hinblick auf ihre Militäroffensive in Syrien vor einer „Invasion“ gewarnt. Sollte der Einsatz eine andere Wendung nehmen als eine Aktion gegen Terror und sich als Invasion herausstellen, „dann würde diese Operation für uns ein echtes Problem darstellen“, sagte er der Zeitung „Le Figaro“.

Telefonat mit Erdogan

Die Türkei geht in der Region Afrin in Nordwestsyrien seit dem 20. Januar gegen die Kurdenmiliz YPG vor. Macron sprach sich wegen der Offensive für Gespräche und Entscheidungen zwischen Europäern und „breiter unter Verbündeten“ aus. „Denn sie verändert die Natur dieses türkischen Eindringens, und deshalb werde ich in den kommenden Tagen erneut mit (dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip) Erdogan sprechen.“ Laut dem Blatt gab Macron das Interview nach einem Abendessen der armenischen Gemeinschaft Frankreichs in Paris.

Macron hatte sich bereits kurz nach Beginn der Offensive in einem Telefonat mit Erdogan besorgt geäußert. Für Ankara ist die YPG der verlängerte Arm der kurdischen Arbeiterpartei PKK und damit eine Terrororganisation.

Von RND/dpa