Washington

Unmittelbar vor seinem Wahlkampfauftritt geht Donald Trump in die Offensive. Kaum ist der Präsident am Dienstagabend in Charleston, West Virginia, gelandet, stürmt er zielgerichtet auf die wartenden Kameraleute zu: „Sehr traurig, wirklich sehr traurig, was mit Manafort geschieht. Er ist ein guter Mann. Aber es hat nichts mit mir zu tun.“ Trump verweigert jegliche Antwort zu den spektakulären Aussagen, die sein früherer Anwalt Michael Cohen gerade vor einem New Yorker Gericht zu Protokoll gegeben hat. Aber zu Manafort wiederholt er sich das eine um das andere Mal: „Wirklich zu traurig, was mit ihm geschieht.“

Paul Manafort hatte im Sommer 2016 Trumps Wahlkampf geleitet und den Parteitag organisiert, der dem damaligen Kandidaten die breite Unterstützung der Republikaner sicherte. Der umtriebige Manager zählte nicht zu den x-beliebigen Parteifunktionären. Der stets gut gekleidete Mann ähnelte vielmehr einer Spinne im Netz. Am Dienstag nun das jähe Ende einer vermeintlich glanzvollen Karriere: Manafort wurde von einem Gericht in Alexandria in acht Anklagepunkten für schuldig befunden. Ihm drohen bis zu 80 Jahre Haft.

Kredite in Millionenhöhe erschlichen

Für den 69-Jährigen ist es ein tiefer Fall. Auf der Bühne der Washingtoner Politik galt er einst als Star. Der Lobbyist beriet die früheren Präsidenten Ronald Reagan und George Bush, unzählige hochkarätige Politiker der republikanischen Partei wie Bob Dole und später eben auch Donald Trump. Ein Königsmacher, der in den eigenen Reihen geachtet und außerhalb der „Grand Old Party“ verachtet wurde. Dass ausgerechnet dieser bestens vernetzte Politikexperte den Rest seines Lebens hinter Gittern verbringen soll, entsetzt viele Washingtonians. Andere, vor allem Anhänger der Demokratischen Partei, sehen sich in ihrem Argwohn bestätigt.

Es war hinlänglich bekannt, dass Manafort nicht nur US-Politiker begleitete, sondern auch diverse Kontakte zu zahlungswilligen Diktatoren und Autokraten in Afrika und Asien unterhielt. Bereitwillig stellte er sich vor allem in den Dienst des früheren ukrainischen Präsidenten Viktor Janukowitsch. Die millionenschweren Honorare soll der 69-Jährige gegenüber der amerikanischen Steuerbehörde mit Hilfe eines Geflechts von ausländischen Konten größtenteils verschleiert haben. Auch soll er sich durch falsche Angaben und manipulierte Geschäftsberichte Kredite in Millionenhöhe erschlichen haben.

Cohen gesteht Zahlung von Schweigegeldern

Sein langjähriger Mitarbeiter und Weggefährte Rick Gates diente ihm nach Einschätzung des Gerichts als Konstrukteur des Lügengebäudes, der sich der Staatsanwaltschaft schließlich als Kronzeuge anbot, um nicht selbst über viele Jahre weggesperrt zu werden. So ganz nebenbei gestand der Finanzjongleur auch ein, seinen eigenen Arbeitgeber um mehrere hunderttausend Dollar betrogen zu haben - in dem er einige Honorare von Manafort kurzerhand auf seine eigenen Konten umleitete.

Manafort wurde am Dienstag in acht von 18 Anklagepunkten für schuldig befunden - während fast zeitgleich Michael Cohen vor einem New Yorker Gericht eingestand, auf Geheiß eines Mandanten Schweigegelder an zwei Frauen gezahlt zu haben, um den Wahlkampf in seinem Sinne zu beeinflussen. Cohen erwähnte den Namen seines Mandanten nicht, aber allem Anschein nach kann es sich dabei nur um Trump handeln.

Cohens Anwalt Lanny Davis lenkt denn auch die Aufmerksamkeit in Richtung Weißes Haus. In einer schriftlichen Stellungnahme erklärt Davis wenige Stunden nach seinem Auftritt vor Gericht: Unter Eid habe Cohen ausgesagt, die Zahlungen auf Anweisung von Donald Trump getätigt zu haben. Wenn solche Zahlungen für Cohen strafbar sind, warum sind sie es dann nicht für Trump?

Unangenehme Fragen vermeiden

Dass die beiden Strafverfahren eines grelles Licht auf den amtierenden Präsidenten werfen, meint sogar einer der größten Unterstützer, den Trump jemals hatte: Steve Bannon. Gegenüber Washingtoner Journalisten sagte der einstige Spitzenberater am Dienstag: „Heute Abend ist klar geworden, worum es bei den Zwischenwahlen im November geht. Wir erleben ein Referendum um ein Amtsenthebungsverfahren. Es geht um alles oder nichts.“

Wie nahe die spektakulären Gerichtsverfahren an den Amtsinhaber heranrücken, dürfte tatsächlich wesentlich vom Wahlausgang abhängig sein: Gewinnen die Demokraten die Mehrheit im Repräsentantenhaus zurück, könnten sie ein Amtsenthebungsverfahren in Gang setzen. Bleiben sie dagegen weiterhin in der Minderheit, hätten sie mit ihren Vorstößen wenig Chancen. Trump hat diese Gefahr offenbar erkannt und ließ gestern mitteilen, dass er sich mit aller Kraft im Wahlkampf engagieren will: In den kommenden acht Wochen plant der Amtsinhaber demnach 40 Auftritte, um seine Mehrheiten in den beiden Kongresskammern zu sichern - und um sich unangenehme Fragen zu ersparen.

Von RND/Stefan Koch