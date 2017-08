Medien: Mutmaßlicher Barcelona-Attentäter erschossen

Barcelona. Laut spanischen Medien sei der Mann mit dem Sprengstoffgürtel, bei dem es sich um den mutmaßlichen Attentäter von Barcelona, Younes Abouyaaqoub, handeln soll, rund 30 Kilometer westlich von Barcelona in der Region Subirats erschossen worden. Die Polizei hat die Meldungen noch nicht bestätigt, sprach aber bei Twitter von einem „Zwischenfall“ in de Region um Barcelona.

Laut Medienberichten gefasst: Der mutmaßliche Barcelona-Attentäter Younes Abouyaaqoub. Quelle: imago/E-PRESS PHOTO.com

Abouyaaquoub ist nach Erkenntnissen der Behörden jener Mann, der am Donnerstag mit einem Lieferwagen gezielt Passanten überfuhr und dabei von mindestens 13 Menschen tötete. Mehr als hundert Menschen, darunter nach Angaben des Auswärtigen Amtes 13 Deutsche, wurden verletzt. Rund 50 Verletzte wurden am Montag noch in Krankenhäusern behandelt. Neun von ihnen schwebten nach Angaben der Rettungsdienste noch in Lebensgefahr.

Auf der Flucht habe Abouyaaquoub später auf dem Unigelände in Barcelona in der Nähe des Fußballstadions auch einen 34-jährigen Spanier erstochen, um an den Wagen des Mannes zu gelangen, so die Behörden. Mit dem Fahrzeug wurde eine Polizeisperre überfahren. Das Auto mit der Leiche des Besitzers am Rücksitz wurde später im Vorort Sant Just Desvern gefunden. Abouyaaquoub sei allein auf der Flucht, sagte der katalanische Polizeichef Josep Lluís Trapero. Man habe „überhaupt keine Zweifel“, dass er der Hauptattentäter sei.

Wie die Zeitungen „El País“ und „La Vanguardia“ am Montag unter Berufung auf die Sicherheitsbehörden meldeten, soll Abouyaaquoub nach seiner Terrorfahrt eine Sonnenbrille aufgesetzt haben und zu Fuß durch die bei Touristen beliebten Markthallen des Mercat de la Boqueria entkommen sein. Auf Bildern, die den jungen Mann bei seiner Flucht zeigen sollen, wirkt Abouyaaquoub sehr ruhig.

Von RND