Damaskus. Das meldete die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Sie bezifferte die Zahl der Toten auf 15, darunter vier Kinder. Das staatliche syrische Fernsehen sprach von 13 Toten. Ein Augenzeuge berichtete der Deutschen Presse-Agentur, die Attacke habe ein Internetcafé in dem Ort getroffen. Es gebe eine Reihe von Schwerverletzten, so dass die Zahl der Todesopfer noch steigen könnte.

Das angegriffene Dorf Hneida liegt am Stadtrand von Al-Rakka, der wichtigsten vom IS kontrollierte Stadt in Syrien. Gegen Al-Rakka läuft seit November eine Militäroffensive, die von kurdischen Truppen geführt und von der US-Koalition aus der Luft unterstützt wird.

Aktivisten berichteten von einem weiteren Luftangriff der US-geführten Koalition. Dabei sollen mindestens sieben Zivilisten getötet worden sein. Sie seien mit anderen Menschen in einem Boot auf der Flucht vor den Gefechten gewesen, erklärte eine Aktivistengruppe. Die Leichen einer Frau und ihrer sechs Kinder seien aus dem Euphrat geborgen worden. Eine andere Aktivistengruppe nannte dieselbe Opferzahl. Der Angriff ereignete sich in der Gegend von Schuaib al-Seker.

Zuletzt waren die Vereinigten Staaten in die Kritik geraten, weil die Anzahl ziviler Opfer bei ihrer Anti-IS-Kampagne in Syrien und dem Irak in den vergangenen Monaten drastisch angestiegen war.

