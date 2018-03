Merkel: Es liegt sehr viel Arbeit vor uns

Berlin. Mehr als fünf Monate nach der Bundestagswahl unterschreiben CDU, CSU und SPD heute um 14 Uhr ihren Koalitionsvertrag. Nie habe es einen Koalitionsvertrag gegeben, der die soziale Dimension so stark in den Fokus gerückt habe, sagte der CSU-Vorsitzende Horst Seehofer am Montagmittag im Haus der Bundespresskonferenz in Berlin. Nach der schwierigen Regierungsbildung sei es jetzt an der Zeit, die Ziele des Vertrages zügig umzusetzen. Die Große Koalition sei eine für die „kleinen Leute“, versprach der designierte Innen- und Heimatminister.

Seehofer verwies dabei unter anderem auf verabredete Verbesserungen bei der Rente, bei der Pflege und bei der Gesundheitsversorgung. Zudem werde Vorsorge getroffen für eine Arbeitsplatzsicherung, um das Ziel einer Vollbeschäftigung bis 2025 erreichen zu können. Die geplanten Steuerentlastungen durch den Abbau beim Solidaritätszuschlag kämen 90 Prozent der Steuerpflichtigen zugute. Über eine Überwachung von AfD-Mitgliedern durch den Verfassungsschutz wolle er erst entscheiden, wenn er Minister sei. Er sei insgesamt sehr zufrieden mit dem Koalitionsvertrag, ebenso wie die CSU-Mitglieder und -Anhänger, sagte Seehofer.

Bundeskanzlerin Angela Merkel nannte die Erhaltung des Wohlstandes als eines der zentralen Ziele. Der Wohlstand müsse bei allen Menschen ankommen. Die Beschäftigungssituation müsse bleiben wie sie ist, betonte die CDU-Vorsitzende. Alle Seiten hätten sich in den Koalitionsverhandlungen vorgenommen, diese Arbeit auch zu erledigen. Außerdem kämen neue Herausforderungen hinzu wie die von US-Präsident Donald Trump angekündigten Strafzölle, auf die Antworten gefunden werden müssten. „Ich bin optimistisch, dass das auch gelingt“, sagte Merkel.

Der Fernsehsender Phoenix überträgt live aus der Bundespressekonferenz.

Von RND/are/dpa