Berlin

Niederlage für TV-Entertainer Jan Böhmermann im Rechtsstreit gegen Bundeskanzlerin Angela Merkel: Richter des Berliner Verwaltungsgerichts entschieden Dienstag, dass die CDU-Politikerin auch weiterhin Böhmermann Schmähgedicht auf den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan als „bewusst ehrverletzend“ kritisieren kann. Böhmermann muss die Kosten des Verfahrens tragen. Diese werden auf 5000 festgesetzt.

Auslöser dieses Verfahrens waren Merkels Äußerungen zu dem umstrittenen „ Schmähgedicht“, das am 31. März 2016 in der ZDF-Sendung „ Neo Magazin Royale“ gesendet worden war. Darin ging Böhmermann in Beschimpfungen Erdogans und der Kritik an seiner Politik erkennbar satirisch unter die Gürtellinie –unter anderem mit der Erwähnung abartiger sexueller Praktiken mit Tieren und Kindern.

Erlaubte Satire und verbotene Schmähkritik

Der 38-Jährige Entertainer wollte damit nach eigenem Bekunden den Unterschied zwischen erlaubter Satire und verbotener Schmähkritik deutlich machen. Merkel hingegen, teilte damals Regierungssprecher Steffen Seibert mit, nannte das 6-minütige Werk „bewusst verletzend“.

Den Grund für das Gedicht hatte der türkische Präsident allerdings selbst geliefert. Böhmermann reagierte damit darauf, dass Erdogan kurz zuvor aus einem Spott-Lied des NDR-Satiremagazins „extra 3“ auf ihn einen veritablen politischen Skandal machen wollte. Als Kollege wollte der Mann vom ZDF noch weitergehen, um mit seinem grobschlächtigen Zeilen zu zeigen, was Kunst- und Meinungsfreiheit in Deutschland möglich machen.

Was darf die deutsche Regierungschefin?

Im Kern der von Jan Böhmermann angestrengten Unterlassungsklage gegen die Kanzlerin ging es darum, was eine deutsche Regierungschefin darf – und was nicht. Im Plenarsaal des Berliner Verwaltungsgerichts schenkten sich Böhmermann Anwalt Reiner Geulen und der Rechtsvertreter des Bundeskanzleramts, Jan Hegemann, am Dienstag nichts.

Geulen argumentierte, Merkels Äußerungen damals waren für Böhmermann ehrverletzend, außerdem wirkten sie durch einsehbare Protokolle der Pressekonferenz auf der Homepage des Bundeskanzleramts fort.

Der Anwalt erinnerte auch daran, dass der Satiriker, seine Frau und die beiden Kinder seitdem der Bedrohung durch Erdogan-treue Türken in Deutschland unterlägen. Er nannte als Beispiel die Rockergruppierung „Osmanen Germanis“.

„Die Türkei ist ein anderes Land. Die verstehen keinen Spaß“

„Hier geht um etwas anderes als um das friedliche Deutschland“, mahnte Geulen. „Das ist wirklich ein kuschliges Bild. Die Türkei ist aber ein anderes Land.“ Hier würden sich Anhänger Erdogans auf die durch Merkels Worte „legitimierte“ Ehrverletzung beziehen. „Die verstehen da keinen Spaß.“

Merkels Anwälte sagen hingegen, was in der Türkei passiere, spiele in diesem Verfahren keine Rolle. „Die Kanzlerin hat selbst Tage nach dieser ersten Äußerung, sie halte sie für einen Fehler“, sagte ihr Anwalt Jan Hegemann. Es bestünde keine Wiederholungsgefahr. „Die eigentliche Bedrohung von Herrn Böhmermann hat ihre Ursache in seinem satirischem Werk und nicht in der politischen Bewertung der Kanzlerin.“

Geulen bezweifelte das. „Die Bedrohungslage wird genährt durch die weiter wirkenden Worte der Kanzlerin“, sagte er. Die Exekutive sollte sich neutral verhalten. Merkels Äußerungen wären ein Eingriff in die Pressefreiheit gewesen, fuhr Geulen das nächste Geschütz auf. „Das durfte sie nicht.“

„Niemand behindert Herrn Böhmermann “

„Niemand behindert Herrn Böhmermann“, antwortete Merkels Anwalt Hegemann. „Damals nicht und heute nicht. Weder bei der Schaffung seiner Werke, noch in der Debatte darüber.“

Er erinnerte daran, dass im Frühjahr die diplomatische Lage zwischen der Türkei und Deutschland im Zuge des europäischen Flüchtlingsdeals mit der Türkei äußerst angespannt war. „Es ging damals auch um das deutsch-türkische Verhältnis, es gab das Bedürfnis nach Einigkeit. Merkels Worte waren diese Botschaft in einer hoch konfrontativen Situation“, so Hegemann.

„Es kommt darauf an, wie es aufgenommen werden kann“, antwortete Böhmermann Anwalt Reiner Geulen. „Es geht nicht um den juristischen Kokon derer, die sich mit Recht auskennen. Es geht um ganz normale Leute, die verstehen, dass Herr Böhmermann gegen Recht verstoßen haben soll. Das hat er aber nicht.“

Böhmermann-Anwalt macht Einigungsangebot

Zum Schluss der Verhandlung machte Geulen das Angebot, dass das Bundeskanzleramt Merkels Worte auch aus dem Protokoll tilgen könnte – eventuell durch eine Fußnote. Das lehnten die Kanzlerin-Anwälte jedoch mit dem Verweis auf die Wahrhaftigkeit ab.

Ein Schlussstrich wird dieses Verfahren für den Satiriker nicht sein. In der Debatte vermisste Böhmermann Merkels Sinn für die Satirefreiheit. „Die Bundeskanzlerin darf nicht wackeln, wenn es um die Meinungsfreiheit geht“, sagte er der „Zeit“ in einem Interview. „Stattdessen hat sie mich filetiert, einem nervenkranken Despoten zum Tee serviert und einen deutschen Ai Weiwei aus mir gemacht.“

Streit zwischen Böhmermann und Erdogan tobt immer noch

Die Ermittlungen wegen Beleidigung wurden zwar bereits im Herbst 2016 eingestellt. Der zivilrechtliche Streit zwischen Böhmermann und Erdogan tobt jedoch immer noch.

Das Hanseatische Oberlandesgericht in Hamburg erließ im vergangenen Jahr ein für große Teile des „ Schmähgedichts“ zutreffendes Verbot. Da die Hamburger Richter keine Rechtsmittel gegen ihre Entscheidung zuließen, reichten Böhmermann und sein Anwalt im Januar eine Nichtzulassungsbeschwerde beim Bundesgerichtshof ein.

Böhmermann ist noch nicht am Ende.

Von Thoralf Cleven/RND