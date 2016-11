Berlin. Eine offizielle Erklärung von Bundeskanzlerin Angela Merkel zu ihrer Kanzlerkandidatur im Jahr 2017 steht offenbar in Kürze bevor. Dies berichtet das RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), zu dem diese Zeitung gehört – das RND beruft sich auf Informationen aus CDU-Präsidiumskreisen. Zu erwarten sei die Erklärung Merkels am kommenden Sonntag zum Auftakt der zweitägigen Klausurtagung von Präsidium und Vorstand der Partei. Verbunden werde dies mit einem ins Jahr 2021 zielenden Zukunftsprogramm der CDU.

Am Dienstag hatte der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen in einem Interview mit dem Nachrichtensender „CNN“ gesagt: „Sie wird als Kanzlerkandidatin antreten.“ Regierungssprecher Steffen Seibert und die CDU-Zentrale stellten daraufhin klar, dass es am Dienstag noch keinen neuen Stand gebe und Merkel sich wie mehrfach angekündigt zu gegebener Zeit zu einer vierten Amtszeit äußern werden.

Von Dieter Wonka/RND