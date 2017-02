Berlin. In Angela Merkels Lieblingsfilm dreht sich alles um die Liebe. Es ist der DEFA-Kultstreifen „Die Legende von Paul und Paula“, einer der erfolgreichsten DDR-Spielfilme. Was sie von „Pretty Woman“ hält, wiederum eine der erfolgreichsten Liebesgeschichten der USA, weiß man nicht.

Aber den Filmpartner von Julia Roberts im Jahr 1990 wollte Merkel am Donnerstag nun mal kennenlernen: Richard Gere.

Immer eine politische Botschaft

So wie sie auch schon die Filmgrößen George Clooney, Tom Hanks und Steven Spielberg getroffen hat. Sind das für sie Lieblingsschauspieler, Vorbilder, interessante Männer? Merkel schweigt darüber. Aber allein die Tatsache, dass sie sich mit ihnen trifft, ist immer auch eine politische Botschaft.

Der 67-jährige Gere ist Vorsitzender der „International Campaign for Tibet“. Dieser 1988 gegründete Verein setzt sich für Demokratie, die Sicherung der Menschenrechte in Tibet sowie den Schutz von Kultur und Umwelt der zur Volksrepublik China gehörigen Bergregion ein.

Bei der Ankündigung des Kanzlerinnen-Termins hatte die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer betont, grundsätzlich stehe die Bundesregierung zur Ein-China-Politik, wonach es nur ein vereintes China gibt. Aber Berlin setze sich auch für die Achtung der Menschenrechte in China und der Minderheitenrechte der Tibeter sowie deren Anspruch auf kulturelle und religiöse Autonomie in China ein.

Treffen mit Claudia Roth

So gesehen ist das ein Signal an Peking, ohne dass Merkel selbst irgendetwas gesagt hat. Sie traf sich auch schon mehrfach mit dem Dalai Lama, dem geistlichen Oberhaupt der Tibeter, was China immer als Affront empfunden hat.

Richard Gere ist übrigens ein Freund des Dalai Lama und hatte schon bei der Oscar-Verleihung 1993 die chinesische Tibet-Politik angeprangert. Am Mittwoch traf Gere die Grünen-Politikerin Claudia Roth, die er schon lange kennt, und die ebenfalls für die Rechte der Tibeter kämpft.

Im Gespräch mit Roth nannte Gere Deutschland ein Vorbild in bewegten politischen Zeiten: „Ich komme aus einem Land, das im Moment sehr chaotisch ist. Und offen gesagt schauen wir gerade auf Deutschland, um uns inspirieren zu lassen.“ Vor allem in der Flüchtlingspolitik bewiesen die Deutschen und ihre Regierung Mut.

Die politische Pretty Woman

Als Clooney im vorigen Jahr mit seiner Frau, der international renommierten Menschenrechtsanwältin Amal Clooney, im Kanzleramt war, hatten sie auch über die Flüchtlingspolitik gesprochen. Es blieb offen, wen der beiden Clooneys Merkel eigentlich interessanter fand.

Vielleicht ist Richard Gere nicht mehr auf dem aktuellsten Stand, denn von der Willkommenskultur für Flüchtlinge, die Merkel im September 2015 angestoßen hatte, ist nur noch wenig zu spüren. Die Regierung hat die Gesetze und Abschiebepraxis längst verschärft. Doch das deutsche Septembermärchen 2015 hatte Merkel auch bei Künstlern in den USA zu so etwas wie eine politische Pretty Woman unter den Regierenden der Welt gemacht. Deutschland zeigte ein anderes Gesicht.

Gere stellt bei der Berlinale seinen neuesten Film, den Thriller „The Dinner“, vor.

