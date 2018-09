Messerangriff in Amsterdam – Ermittler vermuten Terroranschlag

Deutschland / Welt Am Hauptbahnhof - Messerangriff in Amsterdam – Ermittler vermuten Terroranschlag Nach einem Messerangriff in Amsterdam gehen die Ermittler von einer terroristisch motivierten Tat aus. Bei der Attacke am Freitag waren zwei Touristen verletzt worden.

Am Hauptbahnhof in Amsterdam wurden am Freitag zwei Touristen angegriffen. Quelle: imago/Xinhua