Militärschlag gegen syrische Giftgasfabriken

Damaskus. Mit einem massiven Raketenangriff auf syrische Militäreinrichtungen reagierten Frankreich, Großbritannien und die Vereinigten Staaten in der Nacht zum Sonnabend auf den völkerrechtswidrigen Einsatz von Giftgas. Nach Angaben des Pentagons wurden drei Ziele getroffen, unter anderem ein Forschungszentrum, das in die Produktion der Massenvernichtungsmittel eingebunden sein soll.

Begrenzte Militäraktion

US-Verteidigungsminister James Mattis hob noch in einer Rede am Freitagabend die Hintergründe der Attacke hervor: „Wir senden eine klare Botschaft, dass der Mord an unschuldigen Kindern, Frauen und Männern unentschuldbar ist. Die Anwendung von Giftgas ist nicht akzeptabel.“ Der frühere Vier-Sterne-General stellte zugleich aber auch klar, dass es sich um eine begrenzte Aktion handele: „Der Auftrag ist beendet.“

Scharfen Protest meldet dagegen Moskau an: „Der Angriff wird Konsequenzen nach sich ziehen, da wir bedroht sind“, sagte Anatoli Antonow. „Die Verantwortung dafür liegt eindeutig bei den USA, Großbritannien und Frankreich“, so der russische Botschafter in Washington gegenüber der Nachrichtenagentur Tass.

Raketen seien Antwort auf Verwendung chemischer Waffen

Unmittelbar nach dem Vergeltungsschlag hielt Donald Trump eine kurze Rede an die Nation und bestätigte den Einsatz: Die Raketen seien die Antwort auf die Verwendung chemischer Waffen durch das Regime von Baschar al-Assad gegen das eigene Volk. Wörtlich sagte der Präsident: „Das sind Verbrechen eines Monsters.“ Grundsätzlich seien die USA darauf vorbereitet, Strafaktionen dieser Art fortzusetzen, solange die Regierung in Damaskus in ihrer Kriegsführung Giftgas verwende.

Nach Angaben der britischen Premierministerin Theresa May habe es „keine Alternative“ zum Einsatz der Streitkräfte gegeben. Wie es heißt, hätten vier Kampfjets der Royal Air Force die Militärlager bei Homs ins Visier genommen.

Syrischer Machthaber hat mit Giftgas rote Linien überschritten

Auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron erinnerte einmal mehr an die Hintergründe des Militärschlags: Am 7. April habe das Assad-Regime mehrere Dutzend Menschen mit chemischen Waffen ermordet. Damit habe der Machthaber eine rote Linie überschritten.

Auf die Details der Militäraktion ging Generalstabschef Joseph Dunford ein: Demnach sei ein Forschungszentrum im Großraum Damaskus getroffen worden, in dem Giftgas hergestellt worden sei. Angegriffen wurde offenbar auch ein Sarin-Depot unweit von Homs. Das Pentagon ging in der Nacht zum Sonnabend davon aus, dass es nach ersten Erkenntnisse keine Toten gegeben habe. Insgesamt seien mehr als doppelt so viele Raketen eingeschlagen wie im April vergangenen Jahres.

