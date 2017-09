Moskau kündigt harte Reaktion gegen USA an

Moskau. Russland will entschlossen auf die von der US-Regierung angeordnete Schließung seines Konsulats in San Francisco reagieren. Der Schritt der USA sei völlig aus dem Nichts gekommen und diene nur dem Ziel, die Beziehungen beider Länder zu zerstören, sagte Außenminister Sergej Lawrow am Freitag in der russischen Diplomatenschule in Moskau. Zuvor hatte er gesagt, Moskau werde die Entscheidung der USA genau prüfen, bevor es über eigene Schritte entscheide.

Das Außenministerium in Washington hatte am Donnerstag die Schließung des russischen Konsulats in San Francisco sowie zweier Handelsvertretungen in New York und in Washington angeordnet. Russland bekam nur 48 Stunden Zeit für die Umsetzung. Dies sei eine Reaktion auf die von Präsident Wladimir Putin verfügte Reduktion des Personals an US-Vertretungen in Russland, hieß es in Washington. Putin hatte wiederum auf US-Sanktionen gegen Russland reagiert, die der Kongress als Vergeltung für die mutmaßliche Einmischung Moskaus in den US-Wahlkampf beschlossen hatte.

Lawrow wies die Schuld an der Serie diplomatischer Retourkutschen dem US-Kongress zu. Dieser habe mit seinen Sanktionen nicht nur auf Russland gezielt, sondern auch Präsident Donald Trump die Hände gebunden. Das US-Parlament erlaube es dem Präsidenten nicht, seine verfassungsgemäße Macht in der Außenpolitik voll zu nutzen.

US-Regierungsbeamte mahnten Russland zu Zurückhaltung. „Die USA hoffen, dass sie weitere Vergeltungsaktionen beider Seiten vermeiden können“, sagte Außenamtssprecherin Heather Nauert. Schließlich wünsche Russland einen Gleichstand beim Personal in den diplomatischen Vertretungen beider Länder. Die USA haben diesmal keine russischen Diplomaten ausgewiesen. Russland kann sein Personal aus den geschlossenen Büros an anderen Stellen in den USA einsetzen.

Die USA und Russland unterhalten jetzt noch drei Konsulate auf dem Gebiet des jeweils anderen Staates mit einer angeblich gleich großen Zahl von Diplomaten. Diese Angabe ist jedoch nur schwer zu überprüfen.

Von RND/AP