Ein Dauergast auf der Münchner Sicherheitskonferenz: die ehemalige US-Außenministerin Madeleine Albright. Auch dieses Mal ist die 81-Jährige angereist und sitzt im Publikum. Am Abend hat sie einen eigenen Auftritt, mit einem Gespräch über ihr Buch "Faschismus. Eine Warnung". Die Familie der in Tschechien geborenen Albright floh vor dem Nationalsozialismus und dann noch einmal vor dem Kommunismus. Zum Veranstaltungsort, dem Münchner Literaturhaus sind es vom Konferenzhotel nur ein paar Schritte.



Den US-Präsidenten Donald Trump bezeichnet Albright übrigens als Anti-Demokratin. Vor dessen Entscheidung, in den USA den Notstand zu erklären, um eine Mauer an der Grenze zu Mexiko durchzusetzen, warnte sie in einem Interview, damit werde eine Grenze überschritten.

"Es gibt eine lange Geschichte von Faschisten, die "Notfälle" genutzt haben, um Angst und Konflikte auszulösen. Also ist das eine potenzielle rote Linie", sagte sie dem US-Webportal Vox.com.



Auf der Münchener Sicherheitskonferenz wird Albright als Legende und Symbolfigur gefeiert und respektiert. Viele Politiker zeigen sich stolz an ihrer Seite: