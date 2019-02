Was Merkel an Deutschlands Außenpolitik bedauerlich findet, will ein Fragesteller wissen. Merkel sagt: „Wir brauchen oft sehr, sehr lange, ehe wir uns beim außenpolitischen Engagement für irgendwas entscheiden. Das ist manchmal sehr hinderlich.“ Sie erwähnt die Rüstungsexportpolitik. Es gebe gute Gründe für strenge Exportrichtlinien. Aber wenn Europa gemeinsam Flugzeige und Panzer entwickeln wolle, müsse man sich aufeinander zubewegen. In Paris hört man das sicher gern.