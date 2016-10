Mülheim/Ruhr/Kahla. Die Beamten konnten die 53-Jährige bei der Tat am Sonntag in Mülheim/Ruhr überwältigen. Sie kam in eine psychiatrische Klinik, wie die Polizei Essen am Montag berichtete. In der Wohnung der gebürtigen Thüringerin wurden Flaggen gefunden, die auf eine Anhängerschaft zur Terrormiliz „Islamischer Staat“ hindeuten. Der Staatsschutz hat Ermittlungen aufgenommen.

Die Beamten waren am Sonntagmorgen zu der Wohnung der Frau gefahren, nachdem sie Einrichtungsgegenstände aus einem Fenster auf die Straße geworfen hatte. Als sie die Wohnungstür nicht öffnete und weitere Gegenstände nach unten warf, traten die Polizisten die Tür ein.

Mit stechenden Bewegungen sei sie im nächsten Moment auf die Beamten zugegangen. Diese setzen Pfefferspray ein und drohten mit dem Schusswaffengebrauch. Sie konnten die verschleierte Frau schließlich überwältigen. Dabei wurde sie leicht verletzt.

Bei der Frau aus Kahla handele es sich um eine Konvertitin, sagte ein Polizeisprecher. Sie sei bereits früher wegen islamistisch motivierter Delikte aufgefallen. Welche dies waren, wurde zunächst nicht bekannt.

Von RND/dpa