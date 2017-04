Paris . In Paris hat es unmittelbar vor der französischen Präsidentschaftswahl einen tödlichen Angriff auf Polizisten gegeben. Auf dem Prachtboulevard Champs-Élysées kam es am Donnerstagabend zu einer Schießerei, bei der ein Beamter getötet wurde. Ein weiterer Polizist wurde verletzt. Das bestätigte eine Sprecherin der Polizeipräfektur am Donnerstagabend der Deutschen Presse-Agentur. Der Angreifer sei „neutralisiert“ worden. Zu den Hintergründen der Tat gab es zunächst keine Informationen.

Terrorverdacht nach tödlichen Schüssen

Die Sicherheitsbehörden gehen einem Terrorverdacht nach. Die Pariser Antiterror-Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen aufgenommen. Der französische Präsident François Hollande trifft sich nun im Élysée-Palast zu einer Krisensitzung.

Bei der Schießerei auf dem Pariser Prachtboulevard Champs-Élysées ist ein Polizist getötet worden, zwei weitere Beamte wurden verletzt. Das sagte der Sprecher des Innenministeriums, Pierre-Henry Brandet, am Donnerstagabend im Sender BFMTV. Zur Bildergalerie

Innenministerium spricht von einem Täter

Die Attacke habe sich gegen 21.00 Uhr abgespielt. Die Polizei hat nun das 8. Arrondissement im Herzen der Hauptstadt abgesperrt. Auch die nahegelegenen U-Bahnstationen wurden geschlossen. Auf Fernsehbildern war zu sehen, dass die Champs-Élysées komplett gesperrt wurde. Zahlreiche Polizisten waren vor Ort.

Innenministeriumssprecher Pierre-Henry Brandet sagte dem Fernsehsender BFM, ein Mann sei aus einem Auto gestiegen und habe das Feuer auf den Wagen der Polizisten eröffnet. Er habe die Beamten bewusst ins Visier genommen. Die Ermittler prüften mögliche Tatmotive. Die Gegend werde gesichert, es sei aber keine weitere Polizeiaktion im Gange. Die Staatsanwaltschaft nahm Terrorermittlungen auf.

Die Polizei hatte erst am Dienstag in Marseille zwei mutmaßliche Islamisten festgenommen, in deren Wohnung ein Waffenarsenal versteckt war. Laut Anti-Terrorstaatsanwalt François Molins drohte ein Anschlag in den nächsten Tagen.

Die Sicherheitsmaßnahmen wurden daraufhin verstärkt. Innenminister Matthias Fekl hatte bereits angekündigt, dass die Präsidentenwahl an diesem Sonntag von 50.000 Polizisten und Soldaten geschützt werden soll. Die entscheidende Stichwahl ist für den 7. Mai geplant.

Razzia in Wohnung des Angreifers

Trotz der Terrorgefahr setzten die Kandidaten ihren Wahlkampf fort. Am Donnerstagabend traten die elf Kandidaten beim Fernsehsender France 2 nacheinander zu Kurzinterviews auf.

Beim ersten Wahlgang wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen der Rechtspopulistin Marine Le Pen mit dem Mitte-Links-Kandidaten Emmanuel Macron erwartet.

Nach Angaben der Agentur Reuters wird die Wohnung des getöteten Angreifers durchsucht.

Trump kondoliert nach „schrecklichem Vorfall“

US-Präsident Donald Trump sprach Frankreich sein Beileid aus. „Es sieht nach einem weiteren Terroranschlag aus“, sagte Trump am Donnerstag auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem italienischen Ministerpräsidenten Paolo Gentiloni in Washington. Trump sprach weiter von einem „schrecklichen Vorfall“ und fügte hinzu: „Wir müssen stark und wachsam sein.“ Auch Gentiloni kondolierte dem französischen Volk.

Dieser Text wird laufend aktualisiert

Von dpa/AP/RND/abr