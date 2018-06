München

Seit mehr als fünf Jahren dauert der NSU-Prozess um Beate Zschäpe bereits an. Wolfgang Heer, Anja Sturm und Wolfgang Stahl sind die drei ursprünglichen Pflichtverteidiger Zschäpes – sie fordern die sofortige Freilassung der mutmaßlichen Rechtsterroristin. Die 43-Jährige sei von den angeklagten Morden und Anschlägen freizusprechen und könne lediglich wegen einfacher Brandstiftung verurteilt werden, sagte Rechtsanwalt Wolfgang Heer am Dienstag in seinem Plädoyer im Münchner NSU-Prozess.

„Keine Mörderin und keine Attentäterin“

„Beate Zschäpe ist keine Terroristin, sie ist keine Mörderin und keine Attentäterin“, sagte Heer. Sie habe keine Morde geplant, sie habe keine Waffen beschafft, an den Taten insgesamt nicht mitgewirkt und die Verbrechen ihrer Freunde Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt „auch nicht vom Küchentisch gesteuert“. Zschäpe sei deshalb von allen angeklagten Staatsschutzverbrechen freizusprechen.

Zu verurteilen sei sie lediglich wegen der Brandlegung der letzten Fluchtwohnung in Zwickau, und zwar wegen einfacher Brandstiftung. „Dies ist alles, was von der Anklage des Generalbundesanwalts übrig bleibt“, sagte Heer. Eine konkrete Strafmaß-Forderung nannte Heer nicht. Er argumentierte aber, die maximal mögliche Strafe sei mit der mehr als sechsjährigen Untersuchungshaft abgegolten.

Mit Pflichtverteidigern überworfen

Beate Zschäpe spricht seit Jahren nicht mehr mit ihren Pflichtverteidigern. Deshalb wird Zschäpe von zwei Verteidiger-Teams vertreten. Zschäpes Vertrauensanwälte Mathias Grasel und Hermann Borchert hatten eine maximal zehnjährige Haftstrafe gefordert, wegen besonders schwerer Brandstiftung und Beihilfe zu Raubüberfällen. Die drei Pflichtverteidiger Heer, Stahl und Sturm sind die letzten Prozessbeteiligten, die Schlussvorträge halten. Wie lange die Schlussplädoyers andauern, ist unklar – allerdings könnten sie mehrere Tage in Anspruch nehmen. Im April hatten die Wunschanwälte der Angeklagten bereits ihr Plädoyer gehalten. Heer, Sturm und Stahl hatten mehrfach ihre Entlassung aus dem NSU-Prozess beantragt – ohne Erfolg. Die drei Anwälte begleiten den Prozess seit Beginn. Sie hatten ihr zum Schweigen im Prozess geraten.

Gemeinsam mit der 43-jährigen Zschäpe sind vier mutmaßliche Helfer des „Nationalsozialistischen Untergrunds“ angeklagt, Zschäpe ist in dem Mammutprozess vor dem Oberlandesgericht München die Hauptangeklagte. Sie hat eingestanden, fast 14 Jahre mit den beiden Terroristen Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt im Untergrund gelebt zu haben. In dieser Zeit sollen Mundlos und Böhnhardt zehn Menschen in ganz Deutschland ermordet haben. Neun der Opfer waren türkisch- und griechischstämmige Zuwanderer, eines eine Polizistin. Die Motive waren Fremdenhass und Hass auf den Staat.

Die Bundesanwaltschaft hat für Zschäpe lebenslange Haft und anschließende Sicherheitsverwahrung beantragt. Auch der Nebenklage-Anwalt Mehmet Daimagüler forderte die lebenslange Freiheitsstrafe.

Von RND/dpa