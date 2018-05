Tel Aviv

Der syrische Machthaber Baschar al-Assad solle „lernen, was heute passiert“ und dem iranischen Ajatollah Ali Chamenei sagen, dass er „nicht sein Spielzeug“ sei, schrieb Lieberman auf Twitter. Der Iran habe „nichts in Syrien zu suchen“. Mit dem „Spielzeug“ bezog sich Lieberman auf den Song von Netta Barzilai (25), der israelischen Siegerin beim Eurovision Song Contest in Lissabon. In ihrem Song „Toy“ heißt es unter anderem: „I’m not your toy, you stupid boy“ (Ich bin nicht Dein Spielzeug, Du dummer Junge).

Die Spannungen zwischen Israel und dem Iran waren zuletzt gefährlich eskaliert. Nach einem Teheran zugeschriebenen Raketenangriff auf israelische Militärposten auf den Golanhöhen hatte Israels Luftwaffe in der Nacht zum Donnerstag iranische Ziele in Syrien beschossen. Dabei wurden nach Angaben syrischer Menschenrechtler 27 regierungstreue Kämpfer getötet, darunter auch elf Iraner.

Der Iran gehört im syrischen Bürgerkrieg zu den engsten Verbündeten der Assad-Regierung. In den letzten Monaten hatte Teheran seine militärische Präsenz in Syrien deutlich ausgebaut. Israel will eine dauerhafte Etablierung seines Erzfeinds im syrischen Nachbarland aber auf keinen Fall akzeptieren.

Von dpa/RND