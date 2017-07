Nach elf Tagen: Trump feuert Scaramucci

Washington. Auslöser sollen Scaramuccis vulgäre Verbalattacken auf Gegner im eigenen Lager sein. Veranlasst habe diesen Schritt der jüngst bestallte neue Stabschef im Weißen Haus, John Kelly, so die „New York Times“.

„You’re fired“ – das war Donald Trump’s berühmter TV-Spruch aus seiner Krawall-Kapitalismus-Serie „The Apprentice“. Mittlerweile wird der Kurzsatz beinahe täglich im Regierungssitz benötigt. Keine zwei Wochen ist es her, dass Scaramucci mit großem Getöse von Trump eingeführt wurde – was die Demission seines ebenso glücklosen wie tölpelhaften Pressesprechers Sean Spicer nach sich zog. Der kernige Wallstreet-Mogul Scaramucci drosch gleich mit einigen Unterleibs-orientierten Schmähungen um sich – was wiederum das letzte treue konservative Establishment in der Trump-Regierung zum Handeln veranlasste.

So habe Kelly deutlich gemacht, dass er beim Personal des Weißen Hauses das Sagen hat – und nicht Scaramucci, der sich jüngst noch gerühmt hatte, direkt an den Präsidenten und nicht an den Stabschef zu berichten. Kelly sei es danach gewesen, der die Absetzung Scaramuccis betrieben habe, so die Times.

Ob Scaramucci dem Weißen Haus in anderer Funktion erhalten bleibt, war noch unklar – klar scheint allerdings, dass es in Sachen Trump-Chaos immer noch eine weitere Steigerungsmöglichkeit gibt ...

Von RND/dk