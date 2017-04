Hannover. Der Rechtsextremismus-Experte Patrick Gensing vom NDR hatte auf die Seite verwiesen. In dem Video erhebt Mahler absurde Vorwürfe gegen die Staatsanwaltschaft und behauptet, man habe ihn in Haft ermorden wollen. Mahler befand sich seit einer schweren Sepsis und der Amputation des linken Unterschenkels auf freiem Fuß. Nach etlichen juristischen Auseinandersetzungen hätte er die Haft am 19. April wieder antreten müssen. Seit März 2017, so hatte der „Tagesspiegel“ berichtet, sei nur wegen eines „sogenannten Strafausstandes“ noch auf freiem Fuß sei. Dem Bericht zufolge sei Mahler auch wieder in Neonazi-Kreisen mit Vorträgen aufgetreten.

In dem Video, das auf Deutsch, Englisch und Russisch veröffentlicht wurde, sagt Mahler, er werde der „Ladung zum Strafantritt nicht nachkommen“. Er werde, da er politisch motivierter Verfolgung ausgesetzt sei, werde er „in einem aufnahmebereiten souveränen Staat politisches Asyl beantragen“. Im Anschluss folgt die Einblendung einer Kontonummer, mit der zu Spenden für Horst Mahler auf das Konto seiner Frau aufgerufen wird.

Von RND/dk