Frau Paulini, unter die Euphorie über den Ausbau des schnellen Internets in Deutschland mit der 5G-Technologie mischen sich vermehrt Sorgen über Gesundheitsgefahren. Die Internet-Suchmaschinen registrieren, dass immer mehr nach Strahlungsrisiken von 5G gesucht wird. Wie viele solche Anfragen von besorgten Bürgern kommen bei Ihnen an?

Natürlich stellen wir fest, dass das Interesse seit Ende vorigen Jahres steigt. Die Anfragen, die uns erreichen, beziehen sich aber vor allem auf Mobilfunk allgemein. Wir haben uns seit vielen Jahren intensiv damit beschäftigt, ob Mobilfunk negative Auswirkungen auf die Gesundheit haben könnte. Unterhalb der bestehenden Grenzwerte gibt es dafür aber keine Belege. Das gilt zunächst auch für 5G, da 5G im ersten Schritt in ähnlichen Frequenzbereichen eingesetzt wird wie bisherige Mobilfunkstandards.

Wie unterscheiden sich elektromagnetische Felder bisheriger Netze von denen von 5G-Sendeanlagen?

Beides sind hochfrequente elektromagnetische Felder zur Datenübertragung. Deren Wirkungen sind gut erforscht, und unterhalb der geltenden Grenzwerte erwarten wir keine gesundheitlichen Auswirkungen. Dies gilt zunächst auch für 5G. Mittelfristig wird 5G aber auch neue Bänder mit höheren Frequenzen nutzen, zu denen weniger Daten zu Wirkungen vorliegen. Auch die Strahlungsintensität, der die Bevölkerung ausgesetzt ist, wird sich ändern: Insgesamt werden wohl mehr Sender, diese aber mit geringerer Leistung benötigt. Diese werden näher an Orten betrieben, an denen sich Menschen aufhalten. Wie sich das auswirkt, kann noch nicht abgeschätzt werden. Dazu werden wir weitere Forschung betreiben.

Wie lange prüft das BfS schon die Risiken?

Wir haben mögliche Gesundheitsrisiken sowie grundsätzliche biologische Wirkungen der beim Mobilfunk verwendeten hochfrequenten elektromagnetischen Felder im Deutschen Mobilfunkforschungsprogramm (DMF) untersucht. Der darin und später untersuchte Frequenzbereich wurde bewusst breit gefasst und ging in einigen Studien über die aktuell genutzten Bereiche hinaus – damit die Ergebnisse Aussagekraft für das gesamte Frequenzspektrum der Telekommunikation haben und auch die Wirkungen künftiger technischer Entwicklungen bewerten.

Es gibt Studien, die Handystrahlung zuschreiben, das Krebsrisiko zu erhöhen. Schließen Sie das für den genehmigten Umfang des 5G-Ausbaus aus?

Studien, die ein erhöhtes Krebsrisiko aufzeigen, liefern aus unserer Sicht keine ausreichenden Belege, dass Handystrahlung das Krebsrisiko beim Menschen erhöht. So waren die Tiere in zwei jüngst veröffentlichten Studien deutlich höheren Feldern ausgesetzt als dies im Alltag beim Menschen der Fall ist. Sie lassen sich daher nicht auf den Menschen übertragen. Unsicherheiten sehen wir vor allem noch in Bezug auf die intensive Langzeitnutzung von Mobiltelefonen. Hier können aufgrund der immer noch recht jungen Technologie noch nicht alle Fragen beantwortet werden. Wir raten daher zu einem sorgsamen Umgang mit dem Handy. Das gilt aber unabhängig von 5G.

Der Bund für Umwelt und Naturschutz befürchtet durch 5G eine „massive Zunahme der Zwangsexposition durch Funkstrahlung“, allein die Telekom will ihre Mobilfunkstandorte verdoppeln. Was muss die Politik aus Ihrer Sicht bei den Vorgaben für den Ausbau beachten?

Entscheidend ist, dass der Ausbau umsichtig erfolgt. Zudem sollte die Exposition möglichst minimiert werden. Auch wäre es sinnvoll, die Zeit zwischen der Auktion der neuen Lizenzen und dem Aufbau der Infrastruktur zu nutzen, um vor Ort mit den Menschen zu sprechen. Wir nehmen deren Sorgen ernst und reden mit ihnen – gerne auch gemeinsam mit anderen Akteuren. Es geht um Aufklärung, Transparenz und Dialog.

Kann und muss sich der einzelne Kunde selbst schützen?

Weil wir die Auswirkungen jahrzehntelanger Mobilfunknutzung noch nicht genau kennen, raten wir zu umsichtigem Umgang mit dem Handy. Beim Telefonieren empfehlen wir ein Headset, bei schlechtem Empfang sollte man nicht telefonieren, da das Telefon die Sendeleistung dann erhöht. Außerdem sollte man grundsätzlich beim Kauf eines Handys auf den SAR-Wert achten. Und wenn Sie Ihr Smartphone am Körper tragen, achten Sie auf den vom Hersteller angegebenen Mindestabstand.

Von Steven Geyer/RND