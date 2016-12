Aleppo. Die syrische und die russische Armee haben nach Angaben aus Moskau am Donnerstagmorgen mit den Vorbereitungen für den Rückzug der Rebellen aus Aleppo begonnen. Es stünden 20 Busse und zehn Krankenwagen bereit, um die Aufständischen und ihre Familien aus dem Osten von Aleppo in die nordwestliche Stadt Idlib zu bringen, teilte das russische Verteidigungsministerium mit.

Rote Kreuz soll Verletzte aus Ost-Aleppo bringen

Zuvor hatte ein syrischer Militärvertreter von einer neuen Einigung über einen Rückzug gesprochen, wie Nachrichtenagentur AFP berichtet. Ein erster Anlauf des Waffenstillstandes und zur Evakuierung war am Mittwoch gescheitert.

Aus regierungsnahen Medienkreisen hieß es nun, Busse zum Transport der Menschen seien unterwegs. Das internationale Rote Kreuz erklärte, es sei von den Parteien gebeten worden, Verletzte aus Ost-Aleppo zu bringen. Krankenwagen ständen zur Versorgung der Menschen bereit.

Mehrere Rebellenmilizen hatten am Mittwochabend über eine neue Waffenruhe berichtet, die im Laufe der Nacht in Kraft treten sollte. Die ersten Verletzten und Zivilisten sollten die von der Opposition gehaltenen Viertel demnach in den Morgenstunden verlassen.

Von Seiten der syrischen Regierung gab es dazu keine Bestätigung. Die mit dem Regime verbündete libanesische Schiitenmiliz Hisbollah warnte, bei den Gesprächen über die Evakuierung Ost-Aleppos gebe es „schwere Komplikationen“.

Von dpa/afp/RND/zys