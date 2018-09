Berlin

Der neue Job von Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen als Sonderberater im Innenministerium wird für den Steuerzahler deutlich teurer als es eine Versetzung in den einstweiligen Ruhestand gewesen wäre. Das geht aus Berechnungen der FDP-Bundestagsfraktion hervor, die dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND vorliegen. Demnach werde Maaßen bis zum Ende seiner Dienstzeit nach Besoldungsstufe B9 bezahlt, was aktuell monatlich 11 577 Euro entspricht. Bis 2029, wenn der bisherige Verfassungsschutzchef 67 Jahre alt wird, würden sich seine Bezüge auf circa 1,53 Millionen Euro summieren. Eine Versetzung in den einstweiligen Ruhestand hätte den Berechnungen zufolge im gleichen Zeitraum zu Kosten von rund 832 500 Euro geführt. Daraus ergibt sich laut FDP eine Differenz von knapp 700 000 Euro.

FDP-Fraktionsvize Christian Dürr kritisierte die Koalitionsentscheidung in der Causa Maaßen. „Mit der Versetzung von Herrn Maaßen entsteht eine neue Stelle im Ministerium, die fachlich nie vorgesehen war und offensichtlich unnötig ist“, sagte Dürr dem RND. „Dieser Formelkompromiss wird für den Steuerzahler deutlich teurer als eine Entlassung von Herrn Maaßen. Das dafür nötige Geld hätte man angesichts der politischen Herausforderungen, gerade im Innenressort, besser investieren können.“ Die Große Koalition verbrenne jedoch lieber das Geld der Steuerzahler, nur damit Horst Seehofer sein Gesicht wahren könne: „Diese Bundesregierung ist nicht in der Lage, Probleme zu lösen - sie ist selber eines.“

Von Rasmus Buchsteiner/RND